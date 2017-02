Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114263

Ordenan a Ioscor que deposite fondos de atención a Marcelo Robledo

La orden judicial del Juzgado Civil Nº 13 le da 72 horas al Ioscor para que deposite los fondos para la atención en el Hospital Italiano del paciente que libra una lucha de varios años con la obra social. Ayer se encadenó en la entrada. Es diabético y su salud se deteriora con cada hora que pasa.

12

Tras el reclamo de ayer, Robledo recibió la noticia de la orden judicial que le fue notificada al Ioscor. Así y todo, es preciso una internación de urgencia del paciente según implora en su cuenta de Facebook: "en dos horas pueden llamar y avisar que van a mandar y yo entro al hospital

una cuestión humanitaria .Urgencia, ¿ conocen la palabra urgente?".

Robledo se halla desde hace varios días aguardando el depósito de los fondos que cubran una nueva intervención, c

on el riesgo de perder las piernas si no se depositan 70 mil pesos en la cuenta del Hospital para solventar los gastos que demanda.