PELEAS RADICALES

Colombi apuntó contra Nito Artaza: "desde una tarima de teatro no se conoce la realidad"

Ricardo Colombi salió al cruce de recientes críticas de Nito Artaza: “como no vive en la provincia, no conoce. Quiere ser candidato y no conoce la realidad de la provincia, desde Mar del Plata no se conoce la realidad, no entiende como es la realidad de la provincia”, expresó.

"ECO + Cambiemos va a ser la alianza política y social más grande", aseguró esta mañana el gobernador Ricardo Colombi en contacto con Radio Sudamericana. En ese contexto también dialogó sobre la situación salarial de los docentes provinciales y las obras que se están ejecutando en Corrientes.









Colombi, que se encuentra en Mercedes para asistir a la firma de contrato de la obra de la extensión de red de gas natural desde Colonia Libertad hasta Curuzú Cuatiá -una obra cuya inversión es de 150 millones de pesos-, manifestó que desde el radicalismo y ECO se encuentran "trabajando muy bien", y sostuvo que si la fórmula definitiva para la Capital es Tassano – Lanari "bienvenida sea".







"Tassano es una muy buena representación que le va permitir al ciudadano de Corrientes recuperar la tranquilidad, ser parte activa de las transformaciones que necesita la ciudad", agregó. "La provincia necesita seguir transitando este camino, porque los resultados están a la vista. Hemos rotos esas diásporas que existían en intervenciones sucesivas de crisis sociales políticas, y lo hemos hecho con el esfuerzo de todos, y ese esfuerzo amerita que el ciudadano de Corrientes esté representado por hombres y mujeres que entiendan que ellos son el motor principal y eso representa ECO + Cambiemos".







Por otra parte, se refirió a los dichos de Eugenio “Nito” Artaza sobre las obras del Plan Belgrano: “Como no vive en la provincia, no conoce. Quiere ser candidato y no conoce la realidad de la provincia, desde Mar del Plata no se conoce la realidad, no entiende como es la realidad de la provincia”, expresó.