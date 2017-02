Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114291

TRIANGULAR AMISTOSO

Juegan Mandiyú, Boca Unidos y Ferroviario

Esta noche se jugará el mini torneo en el complejo Leoncio Benítez.

Además del cuadrangular en el torneo de verano que organiza Boca Unidos des­de ayer y hasta mañana, también habrá un triangular, denominado Copa Amistad. El mini torneo lo disputarán el dueño de casa, Mandiyú y Ferroviario. La programación de los partidos, que durarán 45 minutos, es la siguiente: a las 20: Ferroviario vs. Mandiyú. A las 21: Mandiyú vs. Boca Unidos. A las 22: Ferroviario vs. Boca Unidos.

Ingresos: el público de Boca lo deberá hacer por la calle Trento y el público de Mandiyú hará lo propio por la calle Verona ($100 las entradas).