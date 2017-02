Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114298

Entre Central Norte y Talleres de Perico

Serios incidentes en el partido de Copa Argentina en un partido en Salta

Un jugador del equipo jujeño lesionado fue pateado en el suelo en un partido válido por la primera fase de la Copa Argentina que se llevó a cabo ayer.

El partido entre Central Norte de Salta y Talleres de Perico, por laCopa Argentina, terminó con graves enfrentamientos entre los jugadores, que se agredieron con golpes y patadas. El defensor Franco Sosa, del conjunto jujeño, contó que todo comenzó cuando un intruso se metió ayer en la cancha de los salteños, lo escupió y le tiró un manotazo.

Los violentos episodios en que resultó lesionado Daniel Argañaraz, también de Talleres, pateado en el suelo, tienen explicación, para Sosa, en que "es un clásico del norte, hay mucha rivalidad".

"Cuando salía de la cancha, en la manga, uno me escupe la cara y me tira un manotazo -relató-, lo empiezo a perseguir, me insultaba cada uno que pasaba. Perseguía a uno como para agarrarlo y los compañeros míos salen por atrás, salta uno de ellos, empieza a patear en el piso a un compañero mío (Argañaraz) que cuando cae, se dobla la rodilla".

Destacó Sosa, ex jugador de Boca Juniors y Racing Club, que "por suerte la policía actuó rápido, detuvo a los que estaban ahí. Nos llevaron con ellos, hicimos las declaraciones, el médico nos había revisado por si teníamos heridas. Por suerte no pasó a mayores (sic), podría haber sido peor".