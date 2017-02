Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114313

NARCOTRÁFICO

"A partir de hoy, Itatí ya no es más una ciudad manejada por la narcopolítica", afirmó Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó hoy que la localidad correntina de Itatí, donde en el último año ya fueron secuestradas ocho toneladas de marihuana y fue detenida la hija del intendente local por tráfico de droga, dejará de ser "una ciudad manejada por la narcopolítica".



Bullrich formuló estas declaraciones luego de que ayer fuera aprehendida Mariela Alejandra Terán (27), hija del jefe comunal, Roger Terán (FPV), y su marido, Ricardo Walter Piris (38), acusados de integrar una organización que manejaba el tráfico de marihuana desde Paraguay hacia siete provincias y estaría vinculada a los narcos rosarinos "Los Monos".

"Este importante operativo de la Gendarmería Nacional es una muestra del compromiso que asumimos en la lucha contra el narcotráfico. No nos importa si se trata de funcionarios, jueces o policías, si están fuera de la ley vamos a ir por ellos", aseguró Bullrich y agregó: que "a partir de hoy, Itatí ya no es más una ciudad manejada por la narcopolítica".

Las detenciones se concretaron luego de que ayer la Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas de Gendarmería efectuara varios allanamientos simultáneos, los más importantes en la Municipalidad de Itatí y en el domicilio de la hija del intendente en la capital correntina, donde fueron detenidos ella y su marido, por orden del juez federal subrogante Juan Carlos Vallejos.

"No pongo las manos en el fuego por nadie", afirmó el intendente Terán al ser consultado sobre la presunta relación de su hija con la banda narco y mencionó que la joven se alejó de la familia a los 18 años para relacionarse con Piris, "una persona mucho mayor y con antecedentes penales".

"Consideramos que (Piris) no era una persona adecuada para nuestra hija, pero no pudimos hacerla entrar en razón", dijo el jefe comunal en declaraciones radiales y acotó que se puso a disposición de la Justicia.

Ambos detenidos serán indagados mañana a las 9 y mientras tanto el juez dispuso el alojamiento de Terán en el Instituto Pelletier de la capital provincial y de Piros en el Servicio Penitenciario.

En tanto, otras dos personas continuaban hoy prófugas en la causa, entre ellas el sindicado líder de la organización criminal, Luis "El Gordo" Saucedo (36), cuyo legajo laboral fue secuestrado durante el allanamiento realizado en la Municipalidad.

Según fuentes judiciales, Saucedo solicitó a través de sus abogados, Javier Sánchez y Cirilo Saucedo, la eximición de prisión.

Todos están acusados de conformar una asociación ilícita y de otros delitos como tráfico de estupefacientes en forma organizada, lavado de activos y falsificación de documentos, según el requerimiento realizado por el fiscal federal 1 de Corrientes, Flavio Ferrini; su par ante el tribunal oral federal, Carlos Schafer, y Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Durante los procedimientos, se secuestraron 26 autos de alta gama, tres motos y una lancha, los cuales eran utilizados para trasladar la marihuana y eran presuntamente fruto de la actividad ilícita.

También se hallaron dos armas de fuego (una de ellas con la numeración limada), municiones, teléfonos celulares, computadoras, cheques, dinero en efectivo (moneda nacional y paraguaya), joyas y documentación relevante para la causa.

El juez dispuso el embargo preventivo con fines de decomiso de todos los vehículos y la embarcación deportiva, ya que figuran a nombre de los imputados, se los vio manejándolos o están a nombre de terceras personas a las que les extendieron autorización para conducirlos.

Según el Ministerio de Seguridad nacional, Itatí, que tiene 7.900 habitantes y está a 72 kilómetros de la capital provincial, es la localidad correntina donde mayor cantidad de marihuana se incautó desde diciembre de 2015, más de ocho toneladas, lo que la convirtió en una de las principales puertas de entrada del tráfico de estupefacientes.

En 2016, se decomisaron 34 toneladas de la misma droga en toda la provincia de Corrientes y en lo que va del año ya se realizaron tres operativos importantes, en los que se secuestraron tres toneladas.

De acuerdo con las estadísticas de la cartera a cargo de Bullrich, la droga decomisada solamente en la localidad de Itatí representa el 6 por ciento de la marihuana incautada en todo el país y los 1.400 kilos secuestrados durante 2017, en Itatí, son el 49 por ciento de lo incautado en Corrientes.

La hija del intendente comenzó a ser investigada después de que en 2014 denunció el robo de un Volkswagen New Beetle, el cual fue visto circulando a gran velocidad por la ruta nacional 12 hasta que un móvil de Gendarmería comenzó a perseguirlo, pero reventó un neumático.

Poco después, el "Escarabajo" fue hallado abandonado dentro de una zanja, sin sus ocupantes, y en su interior se hallaron 188 kilos de marihuana.

Terán fue aceptada inicialmente como querellante, pero después se determinó que la joven podría tener relación con la banda narco vinculando esta causa con otras tramitadas en la provincia.