Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114325

Inicio » Información » Policiales

Roger Terán: "He fracasado como padre"

Una extensa carta fue publicada en su perfil de Facebook por el intendente de Itatí, en la que dice que su hija es una víctima más de la droga. La carta:

12

No hay absolutamente nada que ocultar, soy una persona pública por lo cual quiero contarles lo que sucede, me toca vivir una situación muy amarga que me ha desmoronado, mi hija mayor Mariela Alejandra Terán, fue detenida por la gendarmería por supuesta vinculación con el narcotráfico y eso me ocasiona mucho dolor e impotencia, ella se fue de casa sin el consentimiento de la familia, en aquella ocasión fui a la comisaría y posteriormente al juzgado de paz para comunicar y pedir ayuda, queríamos que Mariela regrese a su hogar, pero no tuvimos éxito porque una persona mayor se hizo cargo de ella (Piris), preocupados por los malos antecedentes de este señor intentamos de muchas maneras persuadir a Mariela para que regrese a su casa, que siga estudiando, que trate de ser una persona de bien, ya que al convivir con esta persona dejó de asistir a carrera como docente, faltando muy poco para terminar la carrera. Influenciado por Piris, dejo todo para seguir al lado de él, se alejó de nuestra familia, mientras su madre lloraba a menudo y rezaba todo el tiempo que a su hija no le pasara nada.

Ustedes no se imaginan la tristeza que teníamos al ver Mariela estaba totalmente influenciado por su pareja, durante dos años no tuvimos contacto directo con ella, y lamentablemente hasta la muerte de mi esposa nunca se arreglaron las cosas, Mariela lo lamento mucho, no pudo reconciliarse con la madre como debería y esto le dolió un montón, en diversas oportunidades ofrecí que regrese a casa, que no se quede con este hombre que lo tenía totalmente sometida y que la utilizaba, pedí a algunos amigos que me ayuden para encontrar una oportunidad para ella, pero lamentablemente no le intereso.

Piris, compro un auto y lo puso a nombre de Mariela, dicho auto fue encontrado abandonado en el campo cargado de marihuana, en esa ocasión Mariela hizo horas antes del hallazgo una denuncia en la comisaría local por el robo del automóvil, la justicia reabre el expediente y por esa razón el juez ordena la detención de Mariela, dicho caso está en manos de la justicia y seguramente se definirá la situación a medida que se vayan dando los procesos legales.

Nota de la redacción: la carta está publicada en el muro de Facebook de Roger Terán

Todos estamos expuestos al flagelo de la droga y es necesario agudizar los sentidos ante la amenaza constante, hoy le toco a mi familia y somos noticia nacional, no quiero justificar nada pero mi hija es una víctima más, siento que fracasé como padre, pero sé que esto nos servirá para tener más fuerzas y combatir contra esta problemática que nos desvía y perjudica a nuestra sociedad, No bajaré los brazos, seguiré trabajando por un itati mejor y sé que con su acompañamiento será posible, como ya dije en todos los medios de comunicación estamos a disposición de la justicia cada uno de los integrantes de mi familia, ninguno de ellos posee causas penales o antecedentes con la justicia, somos una familia humilde y trabajadora que esta ocasión le toca vivir un momento muy difícil.

Lamentablemente, muchas personas están usando esta situación para sacar réditos políticos, utilizando con una bajeza total la imagen de la basílica de Itati para lograrlo, tirando mierda para todos lados y ensuciando mucha gente honesta, el día de mañana realizare la correspondiente denuncia en Delitos Complejos de la Jefatura Policial, por la difamación utilizando la imagen de nuestra Basílica por diferentes Facebook truchos, especialmente de un señor el cual ya tenemos identificado haciéndose pasar por una señora (Juana Gómez).

Muchas gracias por leer mi reflexión y por todo el apoyo que recibí durante estas horas.