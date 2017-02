Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114345

La dicotomía como plataforma

A este ritmo, la controversia sobre la medición de la inflación amenaza con hacer tropezar nuevamente la credibilidad del Indec, que ya vivió algo igual (o peor) durante la era kirchnerista.

El optimismo del Gobierno nacional sobre la posibilidad de éxito en el control del proceso inflacionario marcha a una velocidad inversamente proporcional al pesimismo que generan las medidas oficiales que se toman en materia tarifaria y para enderezar el rumbo de la economía. ¿Vamos bien o estamos cada vez peor? El dilema no es nuevo, casi podría decirse que es una costumbre argentina. Lamentablemente la dicotomía se ha convertido en la plataforma permanente sobre la que los argentinos edifican un futuro incierto. Ayer, por ejemplo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que la administración de Mauricio Macri está “encaminada” para cumplir con la meta inflacionaria del 17% para este año, a pesar de los incrementos aplicados en las tarifas de servicios públicos como la electricidad, el transporte, los peajes. No fueron los únicos aumentos, que estrujan el bolsillo de los asalariados promedios, aún así en la Casa Rosada creen que todo va bien. En cada hogar, según la condición, tendrá su propia apreciación sobre la situación.

Para Peña, que se sabe es la voz de Macri, “la inflación ya está en torno al 1,5% por séptimo mes consecutivo”. Como contrapartida, las proyecciones desde el sector privado alimentan la dicotomía. Algunas consultoras dan crédito al vaticinio oficial, mientras que otras entidades hacen una mueca. Por lo pronto, los indicadores fríos, aislados, inoculan miedo. Una última medición de la Confederación General del Trabajo (CGT), que no termina de romper con el Gobierno y declararse en guerra, sostiene que una familia de cuatro integrantes necesitó en enero un ingreso mensual de $14.080,53 para no ser pobre, $375,53 más que en diciembre.

De acuerdo con las estadísticas de la central obrera, la inflación de enero fue de 1,80%, que trepó al 40,23% en la medición interanual. Esta cifra está en línea con las mediciones de las consultoras privadas que relevaron un alza del 1,6% en enero, aunque en el caso del Gobierno de la Ciudad trepó al 1,9% mientras que para el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) fue de apenas 1,3%.

A este ritmo, la controversia sobre la medición de la inflación amenaza con hacer tropezar nuevamente la credibilidad del Indec, que ya vivió algo igual (o peor) durante la era kirchnerista cuando los indicadores oficiales solamente tenían valor en Balcarce 50. Lo que muestra la medición se parece muy poco a lo que evidencia el mercado y no se parece en casi nada a lo que vive la gente. Mientras se endurece la contradicción, los estudios de la realidad económica hablan de una exigencia cada vez mayor. Según el informe de la CGT, el grupo familiar compuesto por los padres y dos hijos necesita tener por día unos $462,92 para no caer en la línea de pobreza, equivalente a $149,81 por adulto. En diciembre, el ingreso necesario de una familia para no ser pobre era de $13.705,01.

El trabajo de la CGT consigna también que para que una familia no sea indigente, debe tener un ingreso mensual de $6.148,70, equivalente a $202,15 por día, cuando en diciembre era de $5.984,72 para el grupo. Esos parámetros de ingresos están muy cerca del piso salarial que se maneja en el sector estatal en la provincia de Corrientes, por eso no resultan descabellados los pedidos esgrimidos en los últimos días por los sindicatos docentes para alcanzar un mínimo de 13 mil pesos; propuesta que fue perfeccionada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que inscribió un reclamo de 20 mil pesos para los empleados públicos.

Las demandas están en línea con el planteo general en función de la proyección inflacionaria no oficial sino la de la percepción. Otra vez la dicotomía gobernando el destino de los argentinos.s