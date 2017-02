Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114411

CONFERENCIA DE PRENSA

Macri anunció que se anuló la resolución sobre jubilaciones

En una conferencia en Casa de Gobierno, el Presidente anunció este jueves que se anuló la resolución por la cual se cambiaba el método de cálculo del aumento de los haberes a los jubilados.

El presidente Mauricio Macri anunció hoy que dio la orden de anular la resolución por la cual se cambiaba el método de cálculo del aumento de los haberes a los jubilados, al brindar una rueda de prensa en Casa de Gobierno.





En ese sentido, el Presidente admitió "errores" por parte del Poder Ejecutivo y agregó que "lo importante es no persistir".

"Si me equivoco doy una paso atrás y me corrijo", expresó, en relación al acuerdo con la empresa Correo Argentino S.A y las modificaciones en el cálculo de las jubilaciones.



"Todavía la resolución no fue publicada en el Boletín Oficial, ya lo verán mañana, pero se liquidará como siempre" dijo y agregó: "el equipo técnico dijo que se está aplicando mal la ley, se trata de un tecnicismo matemático".



El Gobierno había cambiado la fórmula por la cual se determinan los incrementos de las jubilaciones y pensiones dos veces al año reduciendo el porcentaje, lo que generó críticas desde sectores de la oposición.



El cambio implicaba una merma del 0,3 por ciento en las jubilaciones respecto del cálculo original.



De esta manera, el próximo aumento que se estimaba en un 12,96 por ciento, iba a ser de 12,65 por ciento.



Antes de este anuncio, el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, dijo a Télam: "El presidente Mauricio Macri se comprometió a revisar la modificación" en el cálculo de los ajustes previsionales y que paralelamente se buscarán consensos entre todas las fuerzas políticas sobre la fórmula más conveniente a aplicar, aunque atribuyó la reacción opositora a "una mezcla de chicanas y mala información".



"La reunión fue positiva, nos comprometimos a revisar la medida y luego informar la decisión final", dijo sobre el encuentro que mantuvo esta mañana con algunos diputados que fueron hasta la sede de Anses a reclamar por los cambios propuestos por el Gobierno. "Estoy comprometido a explicar la resolución las veces que sea necesario", sostuvo el funcionario.



Consultado sobre las repercusiones políticas del cambio en el cálculo del ajuste previsional, que ayer fue duramente criticado en el Congreso, Basavilbaso lo atribuyó a "una mezcla de chicanas y mala información", al tiempo que explicó que el nuevo cálculo reduciría las jubilaciones mínimas en 17 pesos.



"Me remito a lo que dijo el jefe de Gabinete, creo que hay un problema de información, una mezcla de chicanas y mala información que se aprovecha para hacer política, porque dijeron que los jubilados iban a cobrar 300 pesos menos y la realidad es que no es tal", señaló.



Más temprano, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había dicho: "Estamos viendo un debate político de chicanas y mentiras".

Además, el titular de la Anses explicó que las modificaciones iban a ser de "17 pesos para la jubilación mínima, de 23,75 pesos para el haber medio y de 128 pesos para el haber máximo", es decir para un jubilado que gana 46.721 pesos.



Basavilbaso señaló que la controversia surge a partir de la resolución 6 del año 2009, emitida por la secretaría de Seguridad Social, responsable de establecer cómo se computa el ajuste jubilatorio.



"Esa resolución no modificó la ley 24.241 ni la fórmula de movilidad social, pero establece cómo se calcula", aclaró.



El ajuste jubilatorio tiene en cuenta las modificaciones de salarios y de recursos que recibe Anses. "Ese número de recursos tributarios es anual, y la resolución establece que para la fórmula se divide el número anual por dos, y esos ajustes se aplican en marzo y septiembre", explicó Basavilbaso.



Por una cuestión matemática, "esa fórmula era inexacta, y la modificación simplifica ese cálculo", aseveró.



Agregó que, más allá de las polémicas, este año "se fortaleció el sistema previsional, porque Anses recibía el 39% de todos el presupuesto nacional y este año es el 43%, estamos ampliando la ayuda social en la incidencia total del presupuesto".



También señaló que "hasta el año pasado 220.000 jubilados pagaban ganancias, a partir del mes que viene ese número se va a reducir a 60.000".



El anuncio del gobierno nacional no había conformado a los dirigentes de la oposición parlamentaria -e incluso a algunos del oficialismo- que reiteraron sus cuestionamientos a la medida.



Desde el Congreso, el jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, consideró que es falaz sostener que "el gobierno de la reparación histórica no tiene compromiso con los jubilados" y ratificó que, según lo acordado con el presidente Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, hoy y mañana serán días para la "explicación y aclaración" de la medida.



A su vez, el diputado nacional Pablo Tonelli (Cambiemos) calificó de "inoportuna" y "poco presentable" la decisión del Ejecutivo y cuestionó la falta de discusión previa sobre el tema, aunque admitió que “en términos técnicos -desde el punto de vista contable- es correcta”.



El anuncio y las explicaciones oficiales no conformaron a legisladores del Frente Renovador y de Libres del Sur, que encabezados por Mirta Tundis y Victoria Donda, concurrieron a la oficina central de la Anses, en Córdoba 720, a reclamar que se dé marcha atrás con la resolución y fueron recibidos en el lugar por el titular de ese organismo, Emilio Basavilbaso.



En declaraciones a radio Mitre, el diputado nacional del Frente Renovador, Sergio Massa, calificó de "gravísima" la decisión del presidente Macri de modificar el cálculo de ajuste a los jubilados.



Por su parte, el Bloque Peronismo para la Victoria que representa al Movimiento Evita en la Cámara de Diputados, pidió que el titular de Anses concurra al Parlamento a explicar la Resolución que emitió el organismo, a través de un pedido de interpelación a Basavilbaso.