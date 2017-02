Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114413

CONFERENCIA DE PRENSA

Macri: Correo a "foja cero" y se anuló la resolución sobre jubilaciones

Tras la polémica que generó el acuerdo por la deuda del Correo Argentino y la resolución sobre jubilaciones, el presidente Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa en Casa Rosada, en la que admitió errores de parte del Ejecutivo y explicó las últimas decisiones.

17



"Cuando uno se compromete en el hacer y hace miles de cosas, tambien comete errores", dijo el mandatario.



El jefe de Estado se refirió por primera vez al acuerdo del Estado con la empresa del grupo Macri y resaltó la decisión de solicitar "a la Justicia, a la Cámara Comercial" volver a "foja cero" en la negociación.



En este contexto destacó la intención de buscar "un acuerdo integral de todo este problema que heredamos" y que la Justicia "dispongan de los expertos y nos traigan una propuesta porque no resolverlo perjudica al Estado".



"Instruí a Aguad para volver a foja cero. No hay ningún hecho consolidado, no sucedió nada"



Por otra parte, el Presidente anunció que "la resolución del aumento jubilatorio anunciada el miércoles se anuló y se liquidará como siempre". El jefe del Estado dijo que se está aplicando mal la fórmula pero todo eso está en discusión y es un tecnicismo matemático".



El presidente consideró que las fallas de gestión que derivan en una suerte de marcha atrás, como en el acuerdo con el Correo, se deben a que cuando una administración "hace miles de cosas, también comete errores". "Cuando uno se compromete en el hacer y hace miles de cosas, tambien comete errores", admitió.

"Si me equivoco doy el paso atrás y lo corrijo. Este es un proceso en el cual vamos en la dirección correcta", enfatizó. En varias partes del discurso, Macri hizo hincapié en que "comenzó el año electoral". Y sostuvo que hay que desarrollar "la tranquilidad" al interpretar las críticas opositoras en distintos temas.





Macri dijo que habló con la diputada Elisa Carrió y sostuvo que "está tranquila y percibiendo que hay que entender que comenzó el año electoral". "Por eso, mas que las cosas conflictivas prefiero destacar que ayer aprobamos la reforma de la ART que va a generar mucho trabajo y eso se generó dialogando", agregó.



Cuando un periodista le manifestó que padecía los aumentos de tarifas, el Presidente le respondió: "A mí me ha dolido cada aumento que a vos te cuesta pagar pero sino nos íbamos a quedar a oscuras todos y este verano los cortes bajaron a menos de la mitad".







En ese contexto, el mandatario indicó: "Tuvimos un primer semestre duro, perdimos mas de 100 mil puestos de trabajo pero luego generamos mas de 60 mil puestos de trabajo".



REUNIÓN CON TRUMP

El mandatario confirmó que su par de Estados Unidos, Donald Trump, lo invitó a visitarlo para trabajar en "una agenda positiva" para ambos países.



"El presidente de Estados Unidos me invitó a visitarlo en Estados Unidos. Los cancilleres van a coordinar la agenda", precisó el jefe de Estado en una conferencia de prensa dada en la Casa de Gobierno.



Asimismo, precisó que hablaron de "la situación de Venezuela" y planteó "la misma preocupación que tenemos todos, solidarios por lo que los venezolanos están sufriendo".