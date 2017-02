Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114452

El gas natural todavÍa no saliÓ de la red troncal

Siete ofertas para llevar el gasoducto, aún inactivo, desde Curuzú a Mercedes

Seis empresas y una ute se presentaron a la licitación. El presupuesto oficial es de $400 millones, lo financia el estado nacional.

El Gobierno de Corrientes tendrá que analizar siete ofertas de empresas que se presentaron a la licitación pública para la extensión de la red de un gasoducto desde la ciudad de Curuzú Cuatiá hasta Mercedes, en un tramo de 79 kilómetros en paralelo a la Ruta nacional 119, actualmente en reparación. La obra está pensada para llevar al servicio de gas natural hasta el Paiubre -el pago chico del gobernador Ricardo Colombi- proveyéndose del gasoducto de TGN (Transportadora de Gas del Norte), cuya red troncal se encuentra cerca de Paso de los Libres y tiene como destino Uruguayana, Brasil.

Por el momento, salvo algunas dependencias y pocas viviendas en la periferia de Libres el servicio de gas natural no tiene beneficiarios en Corrientes, hay muchas tuberías diseminadas, estaciones de rebaje y bombeo, pero el gas no circula. De hecho en Curuzú Cuatiá hay una estación que no conecta a nada, salvo a la esperanza (ver aparte).

Así y todo, el proyecto del gasoducto sigue avanzando y el Gobierno correntino consiguió el financiamiento para hacer dos ampliaciones, además de la que ya se hizo parcialmente -y no está terminada- desde Libres a Curuzú. Las obras complementarias consisten en la extensión de los caños desde Curuzú a Mercedes, y en el Sur desde Monte Caseros a Pueblo Libertad. Para la primera de esas extensiones, la que llevaría el gasoducto hasta la puerta de Mercedes se llamó a una licitación y se presentaron siete ofertas: Gimsa SA por un total de 341.607.815, 72 pesos; la unión transitoria Carbo SA-OIC SA, por 340.975.713,71; Chemenaikel SA 339.725.725,27 pesos; Supercemento SA 436.905.076,19 pesos; JCR SA 343.839.605,23 pesos; Víctor M. Contreras y Cía. SA 414.843.826,30 pesos y Acifa SRL-Walter Mario SRL por 349.292.740, 39 pesos.

El presupuesto oficial es de 400 millones de pesos, será financiado por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) que desarrolla el Estado nacional. La obra consistirá en la Estación de Regulación Primaria (ERP), una estación de regulación secundaria y el ramal de alimentación que las unirá, con cañería de acero de 4ºº de diámetro y 4 milímetros de espesor, con revestimiento anticorrosivo tricapa epoxi.

También se concretará la construcción de un ramal en cañería de acero de 4 pulgadas de diámetro y 4 milímetros de espesor, con revestimiento anticorrosivo tricapa epoxi, hasta el predio del Parque Industrial de Mercedes.s