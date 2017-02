Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114463

AFA

"Chiqui" Tapia no duda de que el fútbol volverá el 3 de marzo

El dirigente es optimista, pese a los cambios reclamados por la Fifa.

El presidente de Barracas Central y principal referente del Ascenso, Claudio "Chiqui" Tapia, descontó hoy que el fútbol regresará el 3 de marzo próximo, pese a los cambios de última hora exigidos por la Fifa que abrieron un signo de interrogación sobre el acuerdo dirigencial alcanzado para el reinicio de los torneos de todas las categorías.

Tapia aseguró que "existe un compromiso de los dirigentes del fútbol y los funcionarios de "Fútbol para Todos" para tal fin y que ello primará sobre los pedidos que la Fifa realizó mediante una notificación enviada este jueves a la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"El lunes se lo vamos a notificar a la gente de la Fifa cuando lleguen al país para una reunión, no tengo ninguna duda de que el fútbol va a comenzar el 3 de marzo como estaba previsto", aseguró "Chiqui" Tapia en diálogo con Radio Télam.

Las dudas sobre el regreso de la actividad futbolística crecieron después de que la Fifa pidiera que el nuevo estatuto de AFA, que será votado en una Asamblea Extraordinaria el viernes próximo, tenga sólo 19 representantes del Ascenso y no 21, como se acordó en la reunión del hotel Emperador el pasado lunes 6.

"Hemos trabajado mucho para ponernos de acuerdo y estamos cumpliendo con todo lo que nos pide Fifa, por lo tanto no me quedan dudas de que el fútbol argentino irá cada vez mejor, en una etapa de recuperación que reflejará un nuevo orden, en el que todos serán importantes: clubes grandes, chicos y del interior", graficó.

La Fifa pidió además que la fecha de las elecciones acordada, el 16 de marzo, se traslade a abril para evaluar con tiempo suficiente las condiciones, los antecedentes y la integridad de los candidatos.

La negociación entre los directivos del organismo internacional y la AFA continuará el lunes cuando llegue al país un enviado de la Fifa para analizar detenidamente el texto del nuevo estatuto con una comisión de dirigentes integrada por los representantes de Rosario Central, Raúl Broglia; Arsenal, Miguel Silva; y Estudiantes de La Plata, Marcelo De Luca.

Ese mismo día, por la tarde, la AFA hará la apertura de los sobres de los oferentes privados (Fox/Turner, ESPN y Consor) para firmar el nuevo contrato de televisación, una vez rescindido el vínculo con el Gobierno nacional por Fútbol para Todos.

"Estamos con mucha expectativa por la venta de los derechos audiovisuales, creemos que vamos a encontrar una buena alternativa pensando en lo que vale el producto del fútbol argentino", confió.

Sobre el futuro político de la AFA, que Tapia aspira a presidir, se mostró partidario a "democratizar" la entidad mediante un nuevo sistema de premios y castigos para los clubes que cumplan o incumplan sus obligaciones.

"Sin dudas ese tiene que ser el camino de la nueva AFA, hay que refundarla y crear organismos de control que ejerzan esa función. Creo que los dirigentes ya están todos concientizados al respecto", consideró.

En ese sentido, celebró la superación del papelón institucional que significó la votación 38-38 entre 75 votantes en una Asamblea Extraordinaria para elegir presidente, celebrada en diciembre de 2015, que esta semana tuvo denuncia de fraude por parte del ex dirigente de Quilmes, Carlos Coloma.

"Nosotros nunca tuvimos dudas de eso, de quién ganó la elección (Luis Segura y Marcelo Tinelli eran los candidatos). Estábamos ahí y teníamos la información de los que estaban contando los votos. Fue un papelón, pero hay que dejarlo de lado. Por suerte todo eso sirvió para lograr tiempo después, la unidad que existe hoy entre los dirigentes", concluyó.