Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114465

RESPUESTA

Para InViCo "es irrisorio" que haya queja por el costo de las cuotas

Bernardo Rodriguez, titular de InViCo, rechazó las quejas de vecinos del barrio Independencia que manifestaron su queja por el costo de las cuotas. "No lo podemos aceptar. Las cuotas implican la mitad de un alquiler", dijo.

17

Bernardo Rodríguez rechazó la posibilidad de una rebaja en la cuota de las casas recientemente entregadas por los vecinos en el barrio Independencia y fundamentó: “los vecinos sabían cuál era el importe de la cuota. Tienen una vivienda digna y por el valor de menos de la mitad de un alquiler. No corresponde rebajas porque primero ellos aceptaron pagar esa cuota, y además es muy barato”



“Ocurre a menudo: antes de tener la vivienda dicen que no tienen problema de pagar la cuota y cuando tienen la casa aducen que no pueden pagar. Es imposible que no puedan pagar. Esa cuota contribuye a que se puedan construir otras casas”, dijo

“A dos meses no corresponde que se quejen. Podemos atender casos aislados, de problemas puntuales que pueden pasar, como si se quedan sin trabajo, o tienen un problema de salud… pero no corresponde una manifestación de una buena cantidad de gente que sí tienen otros bienes como autos, TV por cable etc”, agregó

Por otra parte el funcionario precisó que hay obras avanzadas para 200 viviendas más cerca del Ponce en Capital y que están en proceso licitatorio otras mil viviendas para la Provincia, “de esas unas 400 son para la zona de Santa Catalina”

“Después de muchos años de poca actividad, por la actitud del gobierno K, el InViCo vuelve a tener otro ímpetu. Muchos programas estaban vedados por el anterior gobierno y en un año de trabajo tenemos en ejecución más de 1650 viviendas. En licitación, mil más, en proceso de ejecución 1340 viviendas más; o sea que tenemos unas 4 mil viviendas en ejecución o en trámite”, precisó

Rodríguez sostuvo que “con el kirchnerismo hubo una negación sistemática al Invico. Hoy la situación cambió. Este gobierno nacional en un año de gestión nos permite estimar que a mediado de año tengamos en ejecución más de 4 mil viviendas”