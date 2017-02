Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114480

La comuna presentó "geoportal" con datos espaciales

Se trata de una plataforma de Infraestructura de Datos Espaciales de la Municipalidad de Corrientes (IDEMCC) que es de acceso simple, gratuito y amigable a toda la información georreferenciada catastral, de infraestructura, servicios y normativas vigentes de la Capital.

“Significa un paso adelante en cuanto a democratizar la información”, indicó el Jefe Comunal y ejemplificó que los vecinos la pueden consultar antes de adquirir un terreno “para saber si es verdad que cuenta con todos los servicios, si tiene mensura y no está en una zona inundable. Es para poner claridad y transparencia en el mercado inmobiliario”. También permite observar el nivel de ejecución de las obras y planificación del desarrollo urbano de la Ciudad; así como la extensión de servicios que dependen de otros organismo públicos o concesionarias privadas.









La gestión del intendente Fabián Ríos presentó, este viernes 17 de febrero, la nueva plataforma de Infraestructura de Datos Espaciales de la Municipalidad de Corrientes (IDEMCC). Lo hizo acompañado de la viceintendenta Any Pereyra; el secretario de Planeamiento Urbano, Daniel Bedrán; el director de información Georreferencial, Edgardo Podestá; el representante de la Dirección de Información Territorial y Representante de la Región NEA de IDERA, Daniel Sanguinetti; secretarios y subsecretarios municipales; concejales, entidades públicas, colegios profesionales, cámaras empresarias y asociaciones de usuarios y consumidores.





“Es importante para nosotros presentar esta herramienta, que nos permite tener de acá en adelante una cara distinta de cómo tiene que crecer la Ciudad, con aporte de la gente y la democratización de la información, tiene mucho que ver con respeto a las normativas”, precisó el intendente Fabián Ríos durante el acto de presentación de la plataforma.





La plataforma IDEMCC es una herramienta digital de punta en materia tecnológica que la Comuna capitalina pone a disposición de los vecinos, profesionales, organismos públicos y empresas del medio. Permite, desde la comodidad de cualquier ordenador conectado a internet, contar con la más completa información georreferenciada en materia catastral, de infraestructura pública, servicios y normativas vigentes de la Capital.





El Jefe Comunal dijo que “con esto que hoy se pone a disposición, vamos a ir generando herramientas que obliguen a que diferentes tipos de transacciones o decisiones en el ámbito privado, que se tomen dando garantías que se pueden relevar del Geoportal la información mínima indispensable para el objetivo que verdaderamente se propone el privado, realmente esté garantizado con la decisión que está tomando; y para poner claridad y transparencia en el mercado inmobiliario”.





Fabián Ríos adelantó que “ante esta herramienta que se pone a disposición de la sociedad, vamos inducir a su uso obligatorio. Vamos a trabajar con el Concejo Deliberante en la generación de ordenanzas para que cuando alguien, por ejemplo, vaya a gestionar un permiso de obra, lleve anexo a su inicio de trámite, la impresión de la página de la Municipalidad donde ya sepa cuántos pisos puede construir, qué tipo de características, cuántos metros cuadrados, cuál es el espacio libre que tiene que dejar, etc”.





El Jefe Comunal agradeció a la DPEC y Aguas de Corrientes “con los que nos hemos puesto de acuerdo que la información de redes tiene que ser información pública y no cerrada, sino que debe ser información que la gente debe tener acceso para saber cuáles son las condiciones en la que va a desarrollar su vida, su actividad comercial, su transporte, su salud, su educación”.





El intendente dijo que los organismos públicos que han aportado datos, van a poder también tener acceso a una herramienta que les posibilitará dar respuestas inmediatas a sus usuarios. “A veces se cobra el derecho de conexión sin saber que hay que realizar obras complementarias muy caras para poder llevar el suministro a determinado lote o urbanización, en lugar de pedir que se presente una solicitud de factibilidad primero”, ejemplificó.





APORTAR HONESTIDAD A LAS OPERACIONES Y FACTIBILIDAD A LAS ACTIVIDADES





“La información es grande, es fuerte, es dura. Vamos a trabajar mucho sobre los trabajadores municipales de determinadas áreas para que se amiguen con esta herramienta y la puedan manejar con un acceso fluido, y después dejarlo abierta a todos aquellos que quieran hacer un uso contínuo y concreto de esta información, y que necesiten algún tipo de ayuda o acompañamiento, o quieran empezar a trazar más capas de información dentro del propio sistema”, explicó Ríos.





Valoró el intendente que “con esta herramienta informática podremos diversificar nuestras tareas, y también facilitar la honestidad de las operaciones y la factibilidad de las actividades que desarrolla el sector privado en Corrientes, por eso para nosotros tiene una enorme trascendencia”.





La herramienta tecnológica de punta, que en el mercado puede tener un costo cercano al millón de pesos, ”para la Municipalidad tuvo un costo cero ya que fue desarrollada por trabajadores municipales y ubica a Corrientes entre una de las primeras ciudades del país y de América del Sur en materia de información; ahorrando recursos, sin comprar software o enlatados de otros lugares del mundo que después se encajonan o tienen usos limitados o restringidos de las licencia”, destacó Fabián Ríos.





La presentación de la plataforma de Infraestructura de Datos Espaciales, a la cual se puede acceder gratuitamente desde la página municipal: ciudaddecorrientes.gob.ar fue realizada por la Subsecretaría de Información Georreferecial. Su titular Edgardo Podestá explicó detalladamente los usos que se le puede dar a la herramienta tecnológica.





También se refirieron al tema el secretario de Planeamiento Urbano, Daniel Bedrán, quien destacó la decisión política del intendente Fabián Ríos, porque la infraestructura de una ciudad se potencia en su desarrollo con herramientas como esta”, así como el subsecretario de Desarrollo Local de la Secretaría de Municipio y Ciudades del Gobierno del Chaco, Daniel Sanguinetti, quien es representante de la región NEA de Infraestructura de Datos Especiales de la República Argentina (IDERA).





PRESENCIAS





Del acto participaron también la secretaria de Coordinación, Irma Pacayut; sus pares de Desarrollo Productivo y Economía Social, Diego Ayala; de Transporte y Tránsito, Gustavo Larrea; de Infraestructura, Daniel Flores; los concejales Omar Molina y Ataliva Laprovitta; subsecretarios y demás funcionarios comunales.





También se encontraban representantes de La Cámara Inmobiliaria, Cámara de Transporte, Consejo Profesional de Agrimensores; funcionarios de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) y de Aguas de Corrientes, entre otros.





DETALLES Y USOS DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA





El “Geoportal” una gran plataforma de Infraestructura de Datos Espaciales de la Municipalidad de Corrientes que permite el acceso, simple y amigable a toda la información georreferenciada catastral, de infraestructura pública, servicios públicos y normativas vigentes de la Capital.





Esta nueva herramienta digital está a disposición para la gestión pública y privada, fortaleciendo la transparencia y potenciando la accesibilidad al conjunto de los datos geoespaciales en todo el ámbito del Estado y la sociedad. La información de este sitio respeta los estándares nacionales y normativas acordadas.





Para acceder a la IDEMCC se debe ingresar a ciudaddecorrientes.gov.ar , posteriormente hacer click en la pestaña “Infraestructura de Datos Espaciales”.





Desde estas páginas se podrá acceder al Geoportal, clickeando en http://gis.ciudaddecorrientes.gob.ar/idemcc/ , que contiene el mapa de la Ciudad de Corrientes con Divisiones Geográficas, Divisiones de la Ciudad por Barrios, Información catastral (alturas, medidas y parcelario catastral), Red Vial con sus categorías, Infraestructura Pluvial, Recorrido del Transporte Urbano, Obras Municipales en Ejecución, Servicios e Infraestructura (alumbrado, semáforos, redes de agua, cloaca, electricidad, pavimento, ripio, etc. ), Información Turística (playas, espacios públicos, hoteles, teatros, museos, servicios de taxis y remises, etc.), Zonas comerciales e Industriales; servicios de Higiene Urbana, Servicios de Salud; Edificios Municipales y Delegaciones Municipales, Servicios de Tercero, entre otros.





También está disponible la pestaña “Metadatos”, donde el vecino tendrá acceso a un grupo de datos que describen con contenido informativo preciso y eficaz. También el ícono de Geoservicios y documentos.







Vale recordar que la gestión del intendente Fabián Ríos inició en 2014 el trabajo, desarrollo e implementación de un Sistema de Información Geográfica (S.I.G.) para contar con una herramienta de planificación y control de Gestión Interactiva, que permite trabajar de forma dinámica y posibilite la publicación de datos para la correcta sistematización de la información.