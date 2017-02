Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114495

EL JEFE DEL EJÉRCITO DE CRISTINA KIRCHNER

Detuvieron al general César Milani por presuntos delitos durante la dictadura

Lo acusan de comandar un grupo de tareas que secuestró y torturó gen­te en La Rioja. El militar lo desmiente. Tiene otras causas en Tucumán.

El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuen, dispuso la prisión preven­tiva del ex jefe del Ejército, César Milani, quien está acusado de haber estado a cargo de un grupo de tareas que secuestró en esa ciudad a tres víctimas, que fueron detenidas y trasladadas al Instituto de Rehabilitación Social, centro clandestino que funcionaba en la capital de esa provincia. La medida judicial tuvo un alto impacto mediático, el militar estuvo muy ligado a la gestión de la ex presidenta Cristina Fer­nández de Kirchner en cuyo gobierno -del 2007 al 2015- se avanzó fuertemente en los juicios contra los delitos de lesa humanidad. Paradoja de la política, Milani que es­taba salpicado por los episo­dios oscuros de la dictadura, era la figura uniformada de mayor predicamento en una gestión que hizo campaña con la defensa de los dere­chos humanos.

Cristina Kirchner aún no habló del tema, aunque re­ferentes de entidades de de­rechos humanos celebraron la decisión judicial, que vino a morigerar los escándalos que inquietan al presidente Mauricio Macri.

Según se supo, Milani quedó detenido ayer -en La Rioja- tras prestar declara­ción indagatoria en la causa que investiga los secuestros de Pedro Adán Olivera, de su hijo, Ramón Alfredo Oli­vera, y de Verónica Matta, ocurridos en 1977. La fiscal federal de La Rioja, Virginia Miguel Carmona, a cargo de la investigación, afirmó que “existen elementos sólidos” como para justificar la de­tención y explicó que “se procede de esta forma para evitar que el imputado en­torpezca el desarrollo de la investigación”.

Esta semana, el ex jefe del Ejército durante la gestión de la ex presidenta Cristi­na Kirchner también prestó declaración indagatoria en Tucumán en la causa por la desaparición del soldado Alberto Ledo, ocurrida en 1976.

En marzo de 1977, Olivera fue secuestrado en su casa y permaneció desaparecido durante dos días, en los que dijo haber sido brutalmente torturado a punto tal que quedó con una hemiple­jia. Luego lo liberaron en la puerta de su casa y se lle­varon a su hijo, Ramón Oli­vera, quien corrió la misma suerte durante diez días, y fue quien denunció al ex jefe del Ejército por primera vez en 1979.

El abogado de Milani, Gustavo Feldman, había se­ñalado antes de la indaga­toria que su cliente no iba a responder preguntas y que la idea era dar una “explica­ción del contexto histórico y en particular sobre cuál era su conducta y sus funcio­nes” en marzo de 1977.

Tras la decisión del juez, la defensa del militar pidió su excarcelación, que le fue rechazada, por lo que fue trasladado a dependencias del Servicio Penitenciario de La Rioja.

“Estamos contentos. Es­peramos que la decisión del juez sea mantener la prisión preventiva”, subrayó Ramón Olivera al conocerse la noti­cia de la detención (Ver pá­gina 16).

En junio pasado, el magis­trado Herrera Piedrabuena había llamado a indagatoria a Milani, pero la audiencia se postergó a la espera de la resolución de la Corte Su­prema, instancia a la que el militar había llegado para intentar cerrar el caso. Lue­go del rechazo del máximo tribunal a su pedido, la ci­tación a indagatoria se hizo efectiva esta viernes.

Personalidades de la po­lítica y de los organismos de derechos humanos mos­traron satisfacción por la detención.s

“Jamás he privado la libertad”

El ex jefe del Ejército, César Milani, deteni­do en el marco de una causa en la que se lo acusa de haber cometido en la provincia de La Rioja delitos de lesa humanidad, sostuvo que nunca secuestró, torturó o mató a al­guien; “jamas he privado a nadie de la liber­tad, jamás he encubierto ninguna conducta que supiese delictiva y, mucho menos pro­duje la tortura o muerte de nadie”, sostuvo el militar en un escrito que presentó horas antes de ser detenido. En su descargo, Milani hizo referencia a cada uno de los hechos e in­tentó despegarse de las acusaciones; solicitó medidas de prueba es insistió con la nulidad de su llamado a indagatoria. La causa se rela­ciona con las detenciones ilegales de Ramón Olivera, su padre Pedro y la estudiante Veró­nica Matta, ocurridas entre 1976 y 1977. “Ha quedado demostrado en el expediente que yo no me encontraba en La Rioja”, señaló.s