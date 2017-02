Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114568

Se habla de un millón de pesos

Robaron dinero y cheques de la casa de un ex intendente de Itatí

César Torres -quien estuvo a cargo del ejecutivo hasta el 2013- y su familia, no se encontraban en la vivienda. No hay detenidos.

Personal policial investiga el robo de una importante cantidad de dinero y cheques de la casa del ex intendente de Itatí, César Torres. Fuentes cercanas a la investigación manifestaron que hasta el momento no se informó de ninguna detención, ni tampoco se conoce el monto preciso de lo sustraído. El medio web Corrientes Virtual informó que el hecho de inseguridad ocurrido en la localidad se registró en la siesta del viernes, cuando Torres ni su familia se encontraban en su vivienda particular de la localidad de Itatí, ubicada frente a la Terminal de ómnibus.

Con la casa vacía de moradores, delincuentes violentaron una de las puertas de ingreso, recorrieron las habitaciones y revisaron todos los roperos en busca de dinero, que según el mencionado medio, sería producto de la venta de algunos rodados pertenecientes a la familia. Luego los sujetos -se desconoce cuántos- se retiraron del lugar llevándose una importante suma de efectivo que según transcendidos, sería alrededor de 1 millón de pesos, lo que todavía no fue confirmado.

Por lo certero del golpe y además teniendo en cuenta la precisión de los datos que manejaban los ladrones, se buscaría la pista de algún supuesto entregador. Al regresar a su domicilio el ex intendente encontró su vivienda revuelta y advirtió el faltante de los mencionados valores. Torres aclaró a la Policía: “La casa estaba sin moradores cuando se produjo el robo”.

Los investigadores consultados por NORTE de Corrientes adelantaron que la cantidad de dinero hurtado es importante, pero el damnificado iba a realizar un prorrateo, para poder determinar la cantidad precisa de lo que le robaron, ya que “le faltan varios cheques y dinero”. Esta situación amerita que en las próximas horas deba hacer una ampliación de la denuncia para dejar asentado el monto exacto. César Torres es un importante empresario de la ciudad que fue intendente de la localidad hasta el año 2013. Según trascendió, al momento del hecho Torres y su familia se encontraban en una clínica de la Capital, donde su hijo aparentemente era intervenido quirúrgicamente.

Las actuaciones sumariales están a cargo de la Comisaría de Itatí por cuestiones de jurisdicción, quienes actúan en forma conjunta con las Divisiones de Investigación Criminal (DIC). Luego de la denuncia la causa fue caratulada como “supuesto robo”.s