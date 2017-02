Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114573

COMPLEJO HABITACIONAL DEL BARRIO INDEPENDENCIA

Sin el “tiempo de gracia”, llegó la primera cuota de viviendas de Invico

Es para las 200 familias que fueron adjudicadas en diciembre pasado. Cada una terminará pagando casi $1 millón. Falencias en las casas.

Pasaron 52 días desde que se entregaron las viviendas del barrio Independencia y si bien los habitantes tenían entendido que tendrían dos meses de “gracia” para ini­ciar los pagos, los talonarios llegaron a principios de este mes y el miércoles pasado fue el primer vencimiento. NORTE de Corrientes visitó la zona para dialogar con los titulares, quienes explicaron que las cuotas no se adecúan a lo anunciado. Cada familia terminará pagando al cabo de 300 cuotas una suma total de $918.900.000. Cada cuota es de $3.063, 81 y la cuota base inicia en $3.041, 81. El seguro de incendio es de $11.

La mayoría de los vecinos solicitaron mantener sus nombres bajo reserva y acce­dieron a dar información so­bre la situación que viven tras la mudanza, el pasado 29 de diciembre. Fueron 200 las ca­sas entregadas por el Institu­to de Vivienda de Corrientes (Invico), de las cuales muchas tienen desperfectos.

Los costos son variables, arrancan en los $3.040 y lle­garían hasta los $3.500. Se­gún explicaron, la mayoría de los habitantes habían enten­dido que el costo de las casas sería de $2.600. “Muchos no leyeron los contratos, fue un momento de emoción pero después cuando comen­zamos a hablar nos dimos cuenta que el costo variaba”, explicó Sergio, uno de los ve­cinos que esperó 18 años por la casa.

Lo cierto que es que los vecinos se reunieron para co­nocerse y plantear algunas de las problemáticas comunes, “lo hicimos en cinco oportu­nidades, lo principal eran los problemas en las viviendas, cuestiones de electricidad, cañerías que perdían, entre muchas otras”, coincidieron los habitantes del lugar.

Quienes tienen suerte vi­ven sobre asfalto, mientras que otros aún pisan barro, “depende la suerte que tuvo cada uno, son los menos y di­cen que las obras se termina­rán pronto”, aseguran.

Entre los puntos tratados en los encuentros, el costo de las cuotas y el adelanto de la llegada de los talona­rios es lo que más preocupa. Según relataron, las familias estimaban que serían cuotas de $2.600, pero una vez en las casas el costo aumentó. “Nos dijeron que íbamos a tener dos meses antes de co­menzar a pagar, eso nos dejó tranquilos y muchos deci­dieron hacer inversiones en sus viviendas. Hace algunos días nos llegaron los talona­rios de pago con el primer vencimiento el 15 de febrero”, explicó Miguel, quien asegu­ra que aún tiene su cuota im­paga y no sabe cuándo podrá hacer frente a la deuda.

Según explicaron, fueron muy pocos los vecinos que pagaron en tiempo y forma, “no la esperábamos y muchos no llegamos”, dijeron.

La situación preocupa y si bien buscaron obtener una respuesta sobre el tema por parte del Instituto de Vivien­da, sólo obtuvieron puertas cerradas. “Fue un grupo de vecinos para hablar en Invi­co y parece que creyeron que iban a manifestar y los saca­ron, sólo íbamos a hablar de forma tranquila y saber cómo podíamos arreglar el tema de los pagos mensuales”, insis­tieron. Sobre el tema, el in­terventor del ente provincial, Bernardo Rodríguez, mani­festó: “Las cuotas implican la mitad de un alquiler, la gente sabía cuál era el importe de cada cuota”, y remarcó que se trata de 200 viviendas dignas en una zona que cuenta con todos los servicios. Los veci­nos hacen números para ver cómo pagarán las viviendas, al tiempo que hacen mala­bares para poder realizar al­gunas mejoras que necesitan las casas. “Hay quienes sí pueden pagar, pero son los menos”; otros aseguran que al menos por ahora podrán hacer frente a los montos y esperan no atrasarse.

Pasaron poco menos de dos meses desde que el ba­rrio Independencia estaba lleno de risas con la presen­cia del gobernador Ricardo Colombi, cuando fueron entregadas las viviendas por las cuales muchos adjudica­tarios debieron esperar más de dos décadas.

No pasaron muchos días para que los problemas co­miencen a aparecer dentro de los hogares: cañerías que perdían, puertas que no ce­rraban, mosaicos flojos, co­nexiones eléctricas que no daban abasto y reventaban al instalar varios artefactos eléctricos, fueron sólo al­gunos de los contratiempos detallados que afrontaron quienes viven en las fla­mantes viviendas realizadas por dos empresas. Mecar y AZ, por las cuales pagarán más de $3.000 durante 30 años a Invico.

“Empecé los trámites de esta casa cuando mi hijo estaba en la primaria, aho­ra ya está en la universidad y yo por fin logré acceder a la casa propia. Pasó mucho tiempo pero al fin llegó, en mi caso los problemas no fueron muchos pero la casa no estaba al 100 por ciento”, explicó Miguel.

Pasaron 52 días desde que las viviendas fueron entre­gadas y los problemas se fueron multiplicando, “no tenemos bidet y un sector tiene mochila de cerámica, mientras que otro sector tenemos de plástico. Hay casas que son más grandes y están pagando lo mismo de cuota, hay muchas cosas que comenzaron a salir en las reuniones”, remarcaron los vecinos del lugar.

Hace algunos días, tras elevar los reclamos de las viviendas llegaron al barrio censistas para to­mar en detalle los problemas de cada una de las casas. “Eso pasó hace 10 días y no tenemos respuestas, la que puede va arreglando por su cuenta y gasta el poco dinero que tie­ne”, cuentan.

Lo cierto es que las casas de afuera, muy bien pinta­das algunas de gris y otras de color rosa viejo, tienen desperfectos con los que deben convivir los flaman­tes dueños que deben pagar por viviendas que no cum­plen con todos los requisi­tos. s

CONTEXTO

Con bombos y platillos, el 29 de diciembre el Gobier­no provincial hizo entrega de las llaves a las 200 familias del barrio construido durante casi dos años por el Instituto Pro­vincial de Vivienda de Corrientes.

Hubo lágrimas y muchas risas; la feli­cidad de las familias que habían esperado en promedio entre 15 y 22 años la llegada del techo propio con renovaciones anuales sin perder las espe­ranzas.

Tras la mudanza los contratiempos comenzaron a apa­recer y los vecinos aseguran que la gran mayoría de las vivien­das tienen algún pro­blema edilicio, que esperan, se arreglen en pocas semanas más por parte de la provincia.