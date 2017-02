Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114588

El sábado se realió la cuarta noche

El tiempo dio un respiro a Momo que tuvo un fin de semana a puro carnaval

Sapucay está firme en mantener su título. El sábado fue el primer día con un excelente marco de público. Problemas con el estacionamiento.

Momo tuvo la buena fortuna de que el tiempo lo acompañara durante el fin de semana, pese que varias localidades del interior sufrieron las consecuencias de fuertes lluvias y vientos. Varios escenarios deberán esperar hasta el próximo fin de semana para salir a desfilar como es el caso de Santa Rosa e incluso Goya que reprogramó una de sus fechas.

Esto no ocurrió en la capital correntina que el viernes y sábado disfrutó de la tercera y cuarta noche de desfile. Trajes aggiornados, otros finalizados, los mismo para las carrozas hicieron que el espectáculo fuera diferente al que ofrecieron durante las dos primeras noches, hace 15 días. Los comparseros, realizaron un gran aporte con la pasión que pusieron en cada pasada.

Estaban ansiosos por desfilar y eso se notó en el corsódromo Nolo Alías, más allá de las diferencias entre unos y otros. En estos 15 días de descanso obligado que tuvieron las comparsas y agrupaciones musicales tuvieron tiempo de ir modificando todo aquello que no los convenció en las dos primeras noches de desfile. Otras, no tienen arreglo.

La mala elección musical en algunas comparsas y agrupaciones musicales le están jugando una mala pasada a los protagonistas de Momo en esta edición 2017. El caso más ejemplificador es el de la comparsa Ara Berá. El Rayo se presenta con buenos trajes pero tiene un serio problema con la animación del público. Es una comparsa muy larga, poco compacta que no llega a su público.

La música no ayuda. No lo hizo el viernes y el sábado si bien estuvo un poco más animada -cerró la velada-; no fue lo suficiente. Los músicos, cuando miran la quietud de las tribunas intentan hacerlas despertar con la marcha pero, a lo largo de más de una hora de desfile, hasta esta bella canción que identifica a Ara Berá también les juega en contra. El público manifiesta su descontento limitándose a mirar. Sapucay no tiene este problema. También es una comparsa muy larga y tiene varios grupos con trajes sencillos pero desfila compacta, con una coreografía para cada tema que interpretan; respetadas por todos y cada uno de los comparseros.

La diferencia entre una y otra es que el comparsero en Sapucay se siente movilizado por su música. En lo que respecta a Copacabana y Arandú Beleza, la última mostró un importante crecimiento y la primera no. Es larga, poco compacta y debería incorporar sus tradicionales marchas.