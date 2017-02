Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114589

Guerra civil

Siria: alto diplomático cuestiona injerencia de EE.UU. en solución

Un emisario de la ONU criticó la política internacional de Trump para conseguir un armisticio. Se suman las críticas.

26

El emisario de la ONU sobre Siria, Staffan de Mistura, cuestionó el domingo el nivel de implicación estadounidense en la búsqueda de una solución política en el país en guerra, pocos días antes de la reanudación de las negociaciones intersirias en Ginebra. “

¿Dónde está Estados Unidos en todo esto? No puedo decírselo porque no lo sé”, declaró De Mistura en la Conferencia sobre Seguridad de Münich. “Yo entiendo que tienen en mente tres prioridades: combatir a Dáesh (acrónimo en árabe para calificar al grupo Estado Islámico), limitar la influencia de cierto actor regional (Irán) y no poner en peligro a uno de sus principales aliados en la región”, declaró de Mistura. “¿Cómo resolver esta cuadratura del círculo? ¿Es eso lo que se está debatiendo en Washington?”, se preguntó el emisario de la ONU. “Mi pregunta es: ¿Quieren ustedes combatir a Dáesh o acabar definitivamente con Dáesh? Para acabar con Dáesh, hace falta una solución política creíble en Siria, insistió”.

Hasta ahora, la administración Trump ha dado pocas o ninguna muestra de cuánto quiere implicarse en los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto que devasta Siria desde hace seis años y ha dejado más de 310.000 muertos y tres millones de refugiados. “Estamos revisando profundamente todo el proceso”, respondió el enviado especial estadounidense de la coalición antiyihadista, Brett Mc Gurk, que también participaba en el debate.

Aunque anticipó: “Seremos muy egoístas en lo concerniente a la protección y promoción de nuestros intereses”. El jueves se reanudarán en Ginebra las conversaciones de paz bajos auspicios de la ONU, después de tres sesiones en 2016 que no permitieron ningún avance por el gran cisma existente entre los beligerantes sobre la transición política y la salida del poder del presidente Bashar al Asad.s