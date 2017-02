Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114595

Quinteros volvió y está contento porque puede generar juego

El escolta de Regatas Corrientes habló tras la victoria del sábado sobre Hispano Americano. El fantasma recibirá mañana a Atenas.

El escolta colonense Paolo Quinteros volvió ante Hispano Americano y fue figura en la victoria de Regatas Corrientes por 107 a 93 el pasado sábado por la Liga Nacional de Básquetbol. Y Paolo no sólo jugó, sino también hizo jugar. 24 tantos en casi 33 minutos en cancha (1/1 en simples, 4/4 en dobles y 5/9 en triples), además de 6 asistencias. “Desde que volví de España crecí mucho en mi juego. No sólo aporto puntos, sino también le puedo dar otras variantes al equipo, puedo generar juego, y eso me genera mucha satisfacción también”, comenzó diciendo el capitán fantasma.

“Antes era un anotador que tenía el aro entre ceja y ceja, y el hecho de darme cuenta de que puedo hacer otras cosas, que hacen bien al equipo, me genera mucha alegría, y trato de disfrutarlo”, continuó remarcando. Quinteros también señaló que “por suerte estoy recuperado, el partido anterior fue más por precaución que por otra cosa, y gracias a Dios con el trabajo que hicimos con el kinesiólogo (Ricardo de los Reyes) y los profes (Guillermo Stieg y Francisco Gamarra) pude recuperarme rápidamente”.

Sobre el juego contra Hispano, Quinteros dijo que “hicimos un gran trabajo. Veníamos de una derrota en Formosa. El equipo necesitaba recuperarse, jugábamos en casa. Sabíamos que teníamos que hacernos fuertes, ser nosotros mismos, volver a intentar jugar el básquet que nos trajo hasta acá, en la posición que estamos. Y hoy hicimos un gran trabajo, ante un rival, que obviamente, no vino a ver qué pasaba, sino a intentar llevarse una victoria”, dijo.

Profundizando sus conceptos, el jugador franquicia del Remero añadió: “Un partido atípico, como el hecho de jugar casi una vez por semana, con muchos entrenamientos, cuando la Liga muchas veces esto no te lo permite. Esto nos llevó a una situación de mucha calma, de relajación, y por eso el juego nos veía por momentos activos, y por otros no, y obviamente enfrente hay un equipo con buenos jugadores que aprovecharon eso”, completó.s