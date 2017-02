Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114606

Torneo Federal C

“La entrega del equipo me llena de orgullo”, aseguró el técnico de Soberanía

Tras el empate 1 a 1 con Central Goya, el entrenador de Soberanía, Julián Fernández, expresó a NORTE de Corrientes su opinión del balance del juego. El equipo "cometió tonterías en las expulsiones" se sinceró el técnico, pero a la vez valoró el sacrificio y la entrega.

“La verdad me voy con un poquito de bronca por las expulsiones. Tuvimos un primer tiempo excelente, tres o cuatro situaciones en que pudimos liquidar el partido y entrar en el segundo tiempo más tranquilos. Pero no tuvimos la suerte, también por las buenas atajadas del arquero de Central Goya y nuestra falta de eficacia nos privó de ello. En el segundo tiempo, cometimos tonte­rías en las expulsiones, que después nos costaron caro, pero la verdad que el esfuerzo, el sacrificio del equipo y la entrega me llena de orgullo, me deja muy tranquilo”, aseguró.

Agregó el DT del conjunto del barrio Ponce que “fue­ron dos historias totalmente diferentes el primero y el segundo tiempo, pero por cómo se dio el partido está contento por el trabajo de los chicos. Siempre hay co­sas por corregir, y por eso trataremos de hablar sobre lo que pasó en las expulsiones, pero te vuelvo a decir estoy conforme con la entrega. Sumamos un punto que nos sirve, ya que en el debut le ganamos de visitante a Hu­racán y ahora contamos con otro partido contra ellos, que va a ser muy importante, de cara a la clasificación”.

Con el empate, Soberanía sigue arriba con cuatro puntos, y le restan dos partidos por jugar. s

Exitoso encuentro deportivo de las categorías Infanto-Juveniles

El domingo por la mañana se realizó con éxito el encuentro deportivo organizado por el club Deportivo Soberanía que reunió a todas sus divisiones del Infanto-Juvenil que vienen trabajando con sus respectivos entrenadores hace tres semanas.

En el predio del club en el barrio Ponce, las categorías del Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Reserva compartieron una jornada intensa de fútbol con sus pares del club Talleres Vías y Navegación.

Alrededor de 75 chicos participaron del torneo que fue una iniciativa de los técnicos de las inferiores de Soberanía, Carlos Rojas, Oscar Fernández y Augusto "Chiquito" Benítez. Finalizó pasadas las 14.30 y luego se decidió acompañar a la Primera división, en el encuentro que disputó contra Central Goya en la cancha auxiliar del club Boca Unidos.

Fotos: Gentileza "Chiquito" Benítez