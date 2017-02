Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114652

A PAGAR

Cuánto puede costar el fútbol codificado en la Argentina a partir de agosto

Carolina Cristinziano, integrante del Comité de Regularización, señaló que, si bien la empresa que gane los derechos será la que decida, ya estiman que puede valer entre 15 y 20 dólares mensuales

"El fútbol gratuito en la Argentina se terminó". Mientras se espera que este martes se abran los tres sobres con las ofertas de televisión que las empresas (ESPN, Fox/Turner y Mediapro) licitaron, en la AFA ya empiezan a manejar la cifra que puede costar por persona ver fútbol. Carolina Cristinziano, integrante del Comité de Regularización, dio hoy un número estimado del valor que se deberá pagar mensualmente para ver los partidos a partir de agosto de este año.





Según señaló en una entrevista con radio La Red, el precio para ver fútbol rondaría entre los "15 y 20 dólares". "No es ilógico pensar que estará en esas cifras"; remarcó. Es decir, se pagaría entre 240 y los 320 pesos. Sin embargo, la dirigente de la AFA aclaró que será la empresa que se quede con los derechos la que pondrá el valor.



"No sé bien cuál va a ser el número, hay muchos estudios que se estuvieron haciendo y otros que hemos visto. Dependerá de cada compañía. Algunas tienen producción propia y otras, no. Por eso ,una vez que se elija la oferta ganadora, se definirá", aclaró Cristinziano.