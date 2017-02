Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114655

COPA ARGENTINA

Ferroviario viajó a Salta buscando hacer historia

El Tren Verde partió rumbo a la ‘Linda’ para el partido de vuelta de la final del Fase Regional de la Copa Argentina ante Central Norte, que se disputará este jueves. El arribo está previsto en la mañana de este miércoles. Recordamos que en el partido de Ida el Verdolaga se impuso 2 a 0.

Con muchas ganas de hacer historia, así partió Ferroviario rumbo a la provincia de Salta, donde el jueves estará enfrentando a Central Norte por el juego de vuelta de la Final de la Fase Regional, llave 4. La terna arbitral será tucumana, el juez Nelson Bejas y los asistentes Saulo Avellaneda y Rodrigo Ballestero.



Aunque no está confirmado el partido se jugará a la noche, la intención de Central es que vaya mucha gente, al tener su cancha suspendida el cotejo se disputaría en cancha de Gimnasia y Tiro (con más chances) o el Martiarena.







El Tren Verde emprendió viaje pasadas las 19hs de este martes y con arribo en la mañana de este miércoles.



Ferroviario sabe que está a un paso de meterse en la Fase Nacional, por eso sueña con seguir haciendo historia, el humilde equipo del barrio San Benito codeándose con los mejores del país.



‘Esto es un premio para los jugadores, y lo encaramos con mucha ilusión’ manifestaba Yury Kordylas, técnico y presidente del club. ‘Sabemos que tenemos una parada brava, pero ya tuvimos situaciones similares, tenemos un plantel joven, con mucho hambre y con ganas de dejar su marca en la institución’ continuó.



Con respecto al equipo tendrá la vuelta de Juan Ríos Urquidiz y de José Fernández, los que dejaran el equipo Matías Sotelo y Pedro Franco, el que no llega es Osvaldo Chávez que será reemplazado por Gabriel Fleitas, el once sería con, Ríos Urquidiz en el arco, en la defensa, Joel Badaró, José Fernández y José Luis Sosa; en la zona media, Juan Miérez, Fleitas, Emiliano Brunetti y Hernán Valenzuela y arriba, Herman Essers, Adrián Acevedo y Lisandro Ibáñez, en tanto que completan la delegación, Matías Sotelo, Maximiliano Brunetti, Diego Valenzuela, Facundo Escalante, Leandro Vega, Daniel Ortiz, Guillermo Barreto y Gustavo Fernández Benítez.