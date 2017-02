Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114659

El Panu ya actúa como árbitro y mantiene diálogo con todos los sectores

Mientras que Tato Romero Feis mantuvo diálogos con el PJ, el diputado Oscar Chino García se reunió con Sergio Flinta.

“Hoy el partido está en un proceso de normalización de todas sus estructura y estamos poniendo en funciones a todas las autoridades de los comité, dado que el PANU mantiene su representación en toda la provincia, subrayó el diputado Oscar "Chino Garcia en dialogo con Diana Casco y Raúl Acevedo de Radio Dos, conductores del programa “Antes que se Imprima”.

“Estamos trabajando intensamente. Estamos recorriendo la provincia en el marco del dialogo político ue se abrió con vistas a las próximas elecciones y en este sentido está previsto para la semana que viene una asamblea donde asumirán todos los asambleítas y a partir de lo cual quedara conformada la autoridad máxima del partido, quien será la que resuelva en definitiva, los acuerdo que se puedan alcanzar con otras fuerzas política”, comentó

El ex intendente de Paso de la Patria durante varias gestiones, manifestó que “se está dialogando con los dos frentes ECO y el FpV, tanto a nivel provincial como a nivel territorial no solo en Capital sino también en el interior, buscando la inclusión en alianzas o encabezando otras por nuestro potencial electoral que nos posibilitaría coronar en algunos municipios”.

Destacó que en “las últimas elecciones el PANU acompañó en la nomina de concejales a PJ, y de alguna manera tenemos una relación fuerte con el PJ en Capital, pero eso no descarta llevar alianza con otros sectores …por lo pronto el dialogo está habilitado a todos los sectores”.

En este sentido sostuvo que “hoy me reuní con Flinta, m mientras que Tato con gente del FpV, y así estamos avanzando por varios canales de diálogo sin descartar ninguno porque somos consientes que el PANU será un elemento clave en este proceso electoral, seremos actores fundamentales y queremos formar parte del próximo esquema de poder y de gobierno en la provincia en los próximos años”.

“Nosotros queremos ser parte de un acuerdo fuerte, con un alto grado de participación donde el PANU tenga un rol fuerte en la toma de decisiones, Hoy el dialogo está abierto pero como siempre la decisión final la tiene la asamblea y acordaremos con quien logremos los mayores puntos de coincidencia”, dijo finalmente. (Radio Dos).