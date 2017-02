Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114671

La junta será el viernes

AFA: Pérez admitió que podría renunciar en la Asamblea

El titular de la comisión normalizadora reconoció como una posibilidad dejar el cargo, para allanar el camino rumbo a las elecciones.

El presidente de la Comisión Normalizadora de la AFA, Armando Pérez, reconoció ayer como una posibilidad de presentar su renuncia en la asamblea extraordinaria del próximo viernes, para allanar el camino rumbo a las elecciones, donde se elegirá el nuevo mandamás del fútbol argentino. “No sé qué pasos voy a dar de acá para adelante. Capaz me voy antes de junio. Nosotros ya cumplimos un ciclo”, explicó Pérez, en referencia a que la Comisión Normalizadora tenía por objeto cerrar su intervención una vez que se realice el llamado a elecciones. En ese sentido admitió el rumor que se inició el lunes por la noche, que habla sobre una renuncia el próximo viernes en la asamblea extraordinaria, pese a que todavía no se conoce cuándo serán los comicios, si a fines de marzo o principios de abril. “No me gusta estar en un lugar donde no tengamos el manejo ni el criterio que corresponde. Trabajamos lo mejor que pudimos, seguimos pensando para adelante. Pagamos los cien millones de pesos que se debía de gestión anterior y pusimos en marcha la Sub-20, Sub-15 y Sub-17”, sostuvo. En declaraciones para Radio Brisas de Mar del Plata, Pérez afirmó que no está “arrepentido” de su paso por la AFA, aunque aclaró que quería “hacer más cosas y no poder hacerlo molesta”.

Beneficiado

Por otro lado, la demorada reanudación de los torneos oficiales de la AFA se convirtió en un inesperada aliada de Atlético Tucumán en su incursión por la Copa Libertadores ya que, según el mediocampista Nery Leyes, “somos el único equipo beneficiado porque permitió que nos enfocáramos sólo en la competencia internacional”, que tiene a los tucumanos a un paso de meterse en la fase de grupos. Para alcanzar el objetivo, Atlético Tucumán, dirigido por Pablo Lavallén, necesita ganar por dos o más goles de diferencia la revancha que jugará mañana, a las 19.15, contra Junior de Barranquilla. El equipo colombiano visitará el Monumental “José Fierro” con la ventaja conseguida en el primer encuentro jugado la semana pasada en Cartagena de Indias, donde se impuso por 1 a 0 con el gol anotado por Robinson Aponzá, en el segundo tiempo.s