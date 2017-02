Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114673

Diego Ojeda y Carlos Lancieri

“El carnaval es mucho más que un traje y el baile; es sinónimo de familia”

Ambos desfilan en las filas de la comparsa Sapucay. Uno de ellos representa a la muerte y el otro se pone en la piel de la locutora Colomba.

En un primer momento los unió la vida y casi sin darse cuenta, la pasión por el carnaval terminó de afianzar el vínculo que tenían desde hace varios años. Dos artistas, dos personas sensibles que hace seis años que forman parte de la fiesta de Momo y que, pese a haber ingresado casi por casualidad, nunca más pudieron desprenderse de ella. Incluso este año, pese a los serios problemas personales que atraviesan la pasión por el rey de la Burla pudo más y en una semana se ingeniaron para armar dos trajes de relevancia dentro de la comparsa Sapucay. Uno de ellos representa a Colomba, la conductora que en la década del 60 era la competencia de Pinky y el otro a La Muerte. Ellos son Diego Ojeda y Carlos Lancieri quienes reconocieron que lo que genera el carnaval en sus vidas es maravilloso porque no sólo les da la oportunidad de convivir con la fiesta sino con la familia que se generó a lo largo de estos años de participación y que todos los años se vuelve como una necesidad el encuentro. El primer año de Carlos fue en 2011 y Diego lo acompañó como aguatero, pero el año siguiente ingresaron los dos y siempre lo hicieron con personajes de renombre y con trajes preponderantes dentro del Gallo. “Cada traje -no importa su tamaño- es un nuevo desafío porque al diseño de Horacio (Gómez), buscamos darle nuestra impronta, darle vida, que el personaje con el correr de las noche cobre vida. Apostamos al condimento extra que le podemos aportar a nuestros diseños”, reconocieron ambos en el programa Un chamamé y un Carnaval de Sudamericana. La sensibilidad artística de ambos hace que la pasión sea mucho más fuerte y por ende, la entrega para con la fiesta que moviliza a miles de correntinos -no sólo los espectadores-, sino los comparseros y trabajadores del carnaval. Durante estos años de la fiesta de Momo tienen cientos de historias para contar y las que reviven cada vez que ingresan a la calzada del Nolo Alías. Están seguros de que tantas vivencias es lo que les impide alejarse de la fiesta, más allá del sacrificio que eso les genere porque ninguno de los dos deja sus respectivos trabajos ni responsabilidades para ser parte del carnaval. Todo lo contrario, “solemos bordar hasta las 6 de la mañana y a las 8 arrancamos con nuestras actividades cotidianas”, dijeron. Incluso, la fiesta los lleva a convivir las 24 horas del día con todo lo que ello conlleva. “No podemos decir que todo es paz y amor. Más de una vez terminamos de las mechas”, afirman en tono de risa, aunque reconocen que el carnaval les pone esa pimienta tan necesaria para sus vidas. A tal punto generan conectividad con los demás que el año que a Carlos le tocó representar a San Baltasar, lograron una relación muy importante con la familia Caballero, que le aportó mucho sobre lo que significa la festividad y el personaje que iba a representar. Una vez finalizada la fiesta, donaron la capa del Rey moreno y ahora están pensando en hacer lo mismo con el traje para que esta familia, que año tras año venera a San Baltasar, lo pueda tener con ellos. Esto es el carnaval. No sólo bordados y baile. Es parte de la vida de cada uno de los participantes. Es reorganización después de que termina la fiesta y una vez reorganizados, volver a pensar en cómo se presentarán el año siguiente. Pasión, alegría, familiaridad y muchas sensaciones encontradas que no se pueden explicar. Eso es Momo para Diego y Carlos.s