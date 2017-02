Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114678

Itatí, corrompida por la droga

Una cuota de responsabilidad le cabe también al gobierno provincial que ha estado distraído de este problema pese a los numerosos llamados de atención.

La hija del intendente, el hermano del viceintendente, la hermana de una concejal, todos detenidos, implicados en el tráfico de estupefacientes a mediana o gran escala. Itatí es un escándalo. Las derivaciones que tendrá el albur que, por fin, acaba de destapar la Justicia Federal por el momento no ofrece límites. ¿Hasta dónde llegará? Es verdad que el parentesco no constituye prueba de condena ni siquiera de sospecha, pero la ramificación del delito por los bordes familiares del poder hace imposible no mirar con recelo la conexión que salta a la vista y que pone -guste o no- a la Municipalidad en el centro de la escena.

Aunque resulte precipitada -y hasta exagerada- la calificación de que el pueblo está controlado por la “narcopolítica”, los hechos evidencian con inusitada crudeza que el negocio de la droga, cuanto menos, se ha infiltrado en la parentela de aquellos que tienen responsabilidad institucional en Itatí. Ahora, le corresponde a la Justicia profundizar la investigación y determinar si ese vínculo familiar facilitó el desarrollo de la actividad o sirvió de paraguas para evitar quedar expuesto. Por lo pronto lo que abundan son sospechas, es lógico que así sea. Ayer, en el día después del operativo que terminó con las detenciones de Hernán Aquino, el hermano del actual viceintendente de la localidad, Fabio Aquino, y Vanesa Sosa, hermana de la concejal Marcelina Sosa, el intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán señaló que la Municipalidad no está vinculada con hechos de narcotráfico. El hombre tiene razón, a priori no hay elementos que reporten directamente al Municipio, sin embargo, la causa merodea la manzana del poder. No hay que olvidar que la Justicia Federal, que investiga el tráfico de estupefacientes en Itatí, tiene sindicado como cabecilla de la banda a un empleado municipal, un tal Luis Alberto Saucedo. La hija, los hermanos, el empleado, todos las figuras conducen de manera indirecta al Municipio. Al referirse a las detenciones, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich sostuvo que hay indicios de que existe “una asociación ilícita que utiliza conexiones políticas para cometer delitos y permanecer impunes ante la ley”, fue en ese marco que garantizó que “la narcopolítica no volverá a controlar Itatí”. El intendente Terán, del Frente para la Victoria y aspirante a la reelección, cree ver detrás de la admonición un ataque a su figura. “No puedo ser responsable de cada empleado municipal”, se defendió el jefe comunal cuando se le preguntó sobre el empleado municipal Saucedo, actualmente prófugo. No obstante Terán admitió que en la zona “hay muchas bandas” vinculadas al narcotráfico, que se están investigando hace bastante tiempo. “Siempre se trabajó silenciosamente, no como ahora que hay que pegarle al intendente K”, sostuvo, en una elíptica respuesta a las afirmaciones vertidas por la ministra Bullrich. El Gobierno central ha sobreactuado poniéndole énfasis a las calificaciones, pero motivos abundan. Es importante tener presente que el modelo de la “narcopolítica” en Itatí salpica a todos los partidos: desde el Frente para la Victoria hasta el PRO. El Gobierno municipal es una alianza y en el Deliberativo hay representantes de todos los colores. Una cuota de responsabilidad le cabe también al Gobierno provincial que ha estado distraído de este problema pese a los numerosos llamados de atención que hizo la Iglesia a través la curia, incluyendo al arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik. Hoy ningún sector puede desgarrarse las vestiduras ni levantar el índice acusador. La droga que ha corrompido la sociedad itateña no llegó la semana pasada ni hace un mes, fue un proceso largo que se consolidó ante la indiferencia del poder local, provincial y nacional. s