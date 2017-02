Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114682

El inicio del ciclo lectivo 2017 en todo el paÍs

Docentes: afianzan a nivel nacional el 18% que propuso Nación a gobernadores

En los distritos más grandes del país insistirán con ese porcentaje. En Corrientes, los sindicatos estiman blanqueo y subas al básico.

En la provincia de Buenos Aires, mañana se realizará una reunión entre la gobernadora de ese distrito, María Eugenia Vidal, y los sindicatos docentes bonaerenses. Será el escenario que estará siendo observado por las demás centrales sindicales del país. En la provincia más grande del territorio nacional la idea de sus autoridades es habilitar un 18% de mejora a los maestros. Esa suba será pagada además en cuatro cuotas a lo largo de 2017.

En Corrientes, tras la unificación de criterios de las centrales sindicales, el Ministerio de Educación al menos demoraría toda esta semana en concretar el llamado a los sindicatos y entregar la oferta salarial: un mix entre blanqueo de ítems que los educadores locales perciben en forma que no es remunerativa ni bonificable, con algún porcentaje de mejora en los salarios básicos de los maestros. Esos cálculos ya están hechos pero no se darán a los sindicalistas mientras el gobernador, Ricardo Colombi, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, estén en Estados Unidos (ver aparte). Lo importante de la definición o no de los aumentos a docentes en la provincia de Buenos Aires definirá el resto del comportamiento de las demás jurisdicciones.

El 18% de incremento para todo el año es lo que propone el Gobierno nacional y que ya pidió a las provincias que lo cumplan. Además de bajar sus gastos fiscales, es decir, el gasto público.

El parámetro de estimación que hicieron los sindicatos bonaerenses es el siguiente: en el gobierno bonaerense, el aumento salarial significa un mínimo de incremento para el maestro de grado, en enero, de $387, pero la carrera docente tiene muchos cargos diferentes y puede representar para un director un incremento de $940 o de $1.716 para un inspector.

Estas cifras, siempre sobre el 18% de aumento al sector, arroja cifras muy inferiores a las de maestros que en distritos grandes país, los salarios son mucho más elevados que en las provincias.

En el caso de Corrientes, es la provincia donde más cayó el poder adquisitivo de los maestros. Sumó a lo largo de todo 2016 un 13,46. La primera provincia en esta marca de caída de salario es la de Santa Cruz, con un 14%.s