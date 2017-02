Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114695

SEGURIDAD VIAL

La comuna presentó moderno sistema de cámaras móviles para el tránsito

Se trata de los primeros cascos con videocámaras que a partir de ahora serán utilizados por inspectores de tránsito en motopatrullas. Corrientes se convirtió en la tercera ciudad del país en implementar esta herramienta, después de Jujuy y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El intendente Fabián Ríos presentó este miércoles 22 de febrero en el palacio Comunal las nuevas herramientas tecnológicas incorporadas por la Municipalidad de Corrientes para ordenar mejor el tránsito, detectar posibles infracciones, y reforzar las políticas de Seguridad Vial en la ciudad.



“Cuando implementamos nuevos sistemas o incorporamos tecnología, lo hacemos con el objetivo de cuidar la vida de nuestra gente. No nos sobra ningún ciudadano en Corrientes, así que trabajamos fuerte para cuidar la vida. Todo lo que signifique Tránsito, para nosotros tiene un valor particular referido a la vida”, expresó Fabián Ríos durante la presentación de los primeros cascos con videocámaras para el monitoreo del tránsito y el registro de posibles infracciones.



De esta manera Corrientes se convirtió en la tercera ciudad del país en implementar el Sistema de Infracción por Cámaras Móviles (SICAM), luego de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy.



Durante el acto de presentación de los nuevos equipos, el Jefe Comunal estuvo acompañado de la viceintendenta, Any Pereyra, representantes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), autoridades de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, y otros funcionarios comunales y concejales.



Respecto a la utilidad que se le dará a los dispositivos, el Jefe Comunal explicó: “Queremos que éste sistema de cámaras móviles funcione sobre todo en el microcentro, donde tenemos graves problemas de estacionamiento, de carga y descarga fuera de los horarios habilitados”.



“La gente que se maneja en el transporte urbano de pasajeros muchas veces se queja, y con razón, de la falta de frecuencia de los colectivos. Y eso está dado fundamentalmente porque tenemos un alto nivel de irresponsabilidad a la hora de estacionar sobre los carriles exclusivos, los corredores escolares ahora que empiezan las clases, de estacionar en doble fila en cualquier lugar”, ejemplificó.



El Intendente precisó que las herramientas se van a utilizar también para hacer infracciones ambientales. “Vamos a incorporarle esta tarea a los motoristas para infraccionar a los vehículos que trasladan y tiran basura en cualquier lugar de la ciudad. Vamos a darle hojas de ruta a los inspectores para que acudan a los lugares donde tenemos detectado frecuentemente estos hechos, como disposición de residuos, sobre todo en la zona más céntrica de la ciudad”, detalló.



Un párrafo aparte en su alocución tuvo al referirse al momento electoral: “Muchas veces las políticas indican que hay que flexibilizar los controles en años electorales como éste; nosotros no lo vamos a hacer, vamos a continuar por el mismo camino que tomamos, esperando que la gente sepa darle valor a los objetivos que perseguimos: modificar malas conductas y cuidar la vida”.



Fabián Ríos ratificó que “nuestra voluntad no es recaudatoria, no tiene ese sentido. Tenemos sí una política recaudatoria que va por otros andariveles absolutamente distintos y es la ACOR que se encarga de eso en base a las obras que hacemos y los servicios que prestamos. Tránsito y los Juzgados de Faltas no están para recaudar, sino para modificar conductas y cuidar la vida de los vecinos” reiteró el Intendente.



Los nuevos equipos fueron aportados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y comenzarán a ser utilizados por inspectores de tránsito en motopatrullas, en todo el ejido urbano de la ciudad. “Agradezco a la ANSV por ayudarnos y darnos una mano, por estar colaborando constantemente en mejorar nuestras políticas, nuestras estrategias y el camino que hemos emprendido hace dos años de cambiar la lógica de lo que es la Dirección de Tránsito”, manifestó el intendente.



“Comenzamos a incorporar nuevos equipamientos, más modernos y con mayor tecnología, que nos permitan ser más dinámicos en el sistema de control y generar mayor seguridad vial y cuidado de la vida en nuestra ciudad; con mayor precisión y mayor transparencia para los vecinos”, graficó al respecto Fabián Ríos.



FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS EQUIPOS

Previo a la alocución del Intendente, los funcionarios de la Dirección de Infracciones de la ANSV, Miguel Ortiz y Emiliano Burgos, explicaron el funcionamiento del nuevo sistema.

El subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial, Carlos Odena, indicó que “el sistema de cámaras móviles funciona con GPS, que van instaladas en el casco de los inspectores capacitados para ejercer esta función. La cámara filma en calidad HD a una velocidad de entre 15 y 20 km/h detectando diferentes tipos de infracciones que se producen en las calles”.

“En la Subsecretaría de Tránsito se descargará los videos por parte de personal técnico capacitado, que luego serán procesados, detectando el tipo y dominio del vehículo. Una vez corroborada la infracción se subirá al Sistema Nacional de Infracciones (SNI), cruzándose los datos con el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, y automáticamente será aprobado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y enviado por el Correo al destinatario”, culminó Carlos Odena.

El Sistema de Infracción por Cámara Móvil (SICAM) es una herramienta tecnológica que permite, a través de cámaras móviles, el procesamiento de videos para detectar posibles violaciones a las legislaciones locales y nacionales de tránsito, y posteriormente confeccionar las respectivas actas de infracción.

Los videos geolocalizados obtenidos por cada equipo se almacenan en una tarjeta de memoria y gracias al GPS integrado se obtiene en tiempo real la ubicación del lugar en el que se obtuvo la imagen.

Los dispositivos son de uso ilimitado, dado que se conecta al vehículo del agente para abastecerse de energía, pero además tienen baterías incorporadas lo que permite su utilización sin conexión permanente.

Cada material obtenido por los agentes será analizado minuciosamente. En el caso de detectarse infracciones, los datos serán ingresados en un acta y luego validados por la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Posteriormente cada información pasará a los servidores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se enviarán al Sistema Nacional de Administración de Infracciones (SINAI), donde se continuará con el proceso de juzgamiento.

PRESENCIAS

Del acto desarrollado en el Salón Municipal Pocho Roch también participaron la secretaria de Coordinación General, Irma Pacayut; el secretario de Transporte y Tránsito, Gustavo Larrea; sus pares de Desarrollo Productivo y Economía Social, Diego Ayala; de Ambiente, Félix Pacayut; y de Desarrollo Comunitario, Rolando Morando.



También se encontraban presentes el Jefe del Servicio Jurídico Permanente de la Municipalidad de Corrientes, Justo Pío Sierra; concejales, Jueces de Faltas de la Comuna capitalina, inspectores de tránsito, entre otros funcionarios comunales.