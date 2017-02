Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114727

Consecuencias en el norte y sur de la provincia

Lento regreso de inundados a sus casas en Ituzaingó, Villa Olivari, Sauce y Esquina

Asisten a los afectados con ropa de cama, colchones y alimentos.

Los trabajos en la provincia para asistir a los damnificados por el temporal de abundantes lluvias no cesan desde el viernes pasado, aunque en algunos sectores la labor de Defensa Civil y de los municipios se complicó aún más por las importantes precipitaciones de ayer y el martes. El jefe de Operaciones de Defensa Civil de Corrientes, Orlando Bertoni, dijo a NORTE de Corrientes: “Ayer muchos de los evacuados estaban regresando a sus hogares, especialmente en la localidad de Sauce, donde los 180 milímetros caídos colapsaron los drenajes y desbordaron arroyos. Allí hubo muchos evacuados y afectados. El rápido escurrimiento permitió que los habitantes vuelvan a sus casas. Mientras tanto, se da asistencia a Villa Olivari e Ituzaingó y se vigila la situación de los afectados en la ciudad de Esquina”. El fenómeno meteorológico que afectó a las localidades correntinas de Ituzaingó, Villa Olivari, Sauce y Esquina causó inconvenientes en la infraestructura de las mismas, generando anegamientos, inundaciones, voladura de techos, afectación del sistema eléctrico y caída de muros. Las acciones para asistir a los afectados consisten en reponer la ropa de cama, colchones y garantizar la alimentación. Mientras que en los hospitales se organizó la asistencia sanitaria en el terreno, y la Dirección Provincial de Energía por su parte intensifica los trabajos para recomponer la provisión eléctrica. El panorama no es el mejor, “dado que, aunque la situación está controlada, los pronósticos no son alentadores y en las próximas horas se pueden repetir las precipitaciones abundantes”, explicaron desde Defensa Civil. Tras el fuerte temporal, el 80% del techo de la Comisaría de Villa Olivari quedó destruido. Según publicó el sitio Ituzaingó Online, el edificio policial fue uno de los más afectados el pasado martes, junto con las viviendas vecinas. “Sólo son daños materiales, no hubo personas afectadas. La acción del viento provocó la voladura en el acto. Hay 10 casas afectadas en el noroeste de la localidad”, contó el comisario Sergio Sánchez.s