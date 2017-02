Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114728

Inicio » Información » Policiales

Allanamientos de la GendarmerÍa en Curuzú Cuatiá

Las presuntas víctimas de trata laboral declararon ante la jueza

No hay detenidos ni imputados, informó ayer Cristina Pozzer Penzo, la magistrada a cargo de la causa. La Afip inició la investigación en 2016.

12

“Cuando se está hablando de trata laboral se hace mención a explotación del ser humano, que es tratado como una mercancía”. La jueza subrogante de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo, dio declaraciones ayer a la tarde sobre la liberación de siete hombres que se encontraban en situación de vulnerabilidad en un establecimiento rural del departamento de Curuzú Cuatiá.

La magistrada aseguró: “Todavía no hay personas detenidas, ni personas que comparecieran como imputados en esta causa”. Y agregó en declaraciones a Radio Dos que el martes las presuntas víctimas, de entre 25 y 30 años, prestaron declaración. “La investigación se inició en el 2016 a través de la intervención de la Afip seccional Posadas, que es la regional en cuestiones jurídicas y este tipo de investigaciones, que arrancan para determinar si hubo o no explotación laboral , cosa que aún no se puede afirmar por ser objeto de investigación”, detalló. “Son situaciones que se extienden a diversos puntos de la provincia y siempre cuando estamos frente a estos supuestos delitos que son sensibles a la condición humana”, comentó la jueza Pozzer Penzo, y remarcó: “Corrientes es una provincia agrícola ganadera, que hay que llegar a un equilibrio. Sin que se deje de lado el rédito económico también se deben resguardar las condiciones laborales de sus empleados”.

El lunes pasado, personal de la Gendarmería Nacional tras un allanamiento en un establecimiento situado en la Ruta 119, entre los kilómetros 3 y 4, en el paraje conocido como “Cuatro Bocas”, encontraron a seis personas de nacionalidad paraguaya y una de nacionalidad argentina, trabajando y viviendo en el lugar, en condiciones infrahumanas”, indica el parte oficial. Los “trabajadores golondrina” fueron puestos a resguardo.s