Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114733

Inicio » Opinión » Editorial

Crisis textil, ¿coyuntura o tendencia?

La flaqueza viene desde lejos, hace 16 años. Se trata pues de la ausencia de una matriz industrial a la que cualquier contratiempo la pone en aprietos.

12

La prolongación del receso estival en la planta textil de Bella Vista, donde licenciaron por un mes a más de la mitad del personal, constituye una medida inusual que alimenta una inquietud, disfrazada de pregunta: ¿Se trata de una parada técnica o el episodio, que no es nuevo, describe una tendencia? Por el momento hay respuestas variadas y en ese abanico de opiniones diferentes encuentra cobijo la esperanza de que el sector está atravesando un bache del que pronto podrá salir. La tranquilidad de la comunidad bellavistense depende de ello, aunque las señales de la economía no ofrece muchas garantías.

La evaluación de algunos consultores indican una depresión en la actividad industrial cada vez más pronunciada, no obstante, advierten que los datos “deben relativizarse” dado que “el desempeño de los diferentes segmentos en los meses iniciales está sumamente condicionado por paradas técnicas de plantas, entre otros factores estacionales”. Así lo consignó, por ejemplo, el último informe de la consultora de Orlando Ferreres que midió un retroceso de la actividad fabril durante el mes de enero. La caída llegó al 6,4% en la comparación interanual.

Según la medición del Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres, los rubros que mostraron mayor caída durante el primer mes del año fueron el tabacalero, con una merma de 26,5%; y el alimenticio, con una baja de 18,4% interanual.

El sector textil mermó el declive, pero viene muy castigado por la apertura de las importaciones y la retracción del consumo interno. En ese marco se inscribe el levantamiento de varias plantas y la paralización parcial de otras factorías; tal el caso de Alpargatas ubicada en la localidad de Bella Vista que dio vacaciones durante un mes a 230 de los 480 operarios que tiene allí la firma. En otros puntos del país la compañía directamente cerró las puertas.

La noticia, que ventiló NORTE de Corrientes puso sobre el tapete la situación crítica de las pocas plantas industriales de la provincia. El vicegobernador, Gustavo Canteros estuvo allí tomando nota de lo que ocurre, pero parece poco probable que el interino de un gobernador que ha impuesto un modelo alejado de la industrialización pueda lograr mucho. La flaqueza viene desde lejos, hace 16 años; comenzó antes de que “Cambiemos” aterrizara en la Casa Rosada. Se trata pues de la ausencia de una matriz industrial a la que cualquier contratiempo la pone en aprietos.

“La realidad es que no hay producción y la planta está paralizada por falta de venta de sus productos”, explicó Roberto Vandecaveye, secretario general de la Asociación de Obreros Textiles de Bella Vista, quien describió la sensación de incertidumbre que anida en el personal de la planta, “no sabemos qué va a pasar dentro de unos meses”, señaló. La fábrica tiene stock, pero no vende y por eso redujo la producción al mínimo posible.

El cuadro no es nuevo en la provincia: TN Platex de Monte Caseros suspendió trabajadores (en 2016) y la hilandería Tipoití, ubicada en la capital, dejó de producir los días feriados y pudo pagar un aumento salarial de solo el 20% el año. La reacción oficial frente a este problema es la indiferencia. Y desde la Nación las respuestas tampoco abundan.

Ayer, la Federación Argentina de la Industria del Calzado, un sector muy ligado al textil, entregó al Gobierno un plan para reactivar el sector afectado por “la caída del consumo, la apertura de importaciones y eliminación de puestos de trabajo”. Para graficar, dieron detalles de la crisis: la producción de zapatillas cayó 11,2% y el consumo (es decir, las compras) retrocedieron un 6%; en paralelo crecieron las importaciones un 22%. Entraron desde el exterior, 27,3 millones de pares de zapatillas. Así parece difícil remontar la cuesta