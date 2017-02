Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114737

EN EL CONCEJO

Aprobaron reducir proceso para recuperar vehículos infraccionados

El Concejo Deliberante aprobó hoy por unanimidad el proyecto de Ordenanza de “Procedimiento abreviado para la entrega de vehículos y licencias de conducir retenidos preventivamente”.

Por unanimidad, el Cuerpo Deliberativo aprobó hoy en sesión extraordinaria el proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal. La Ordenanza que establece el “Procedimiento abreviado para la entrega de vehículos y licencias de conducir retenidos preventivamente”, se aplicará para algunas infracciones de tránsito, y está previsto un pago voluntario que reducirá en un 50 % el valor de la infracción.





La nueva normativa permite la agilización del trámite de recuperación de un automotor, tras haber cometido la infracción que generó su secuestro.



La segunda sesión extraordinaria, presidida por el titular del Cuerpo deliberativo, José Salinas (PJ-FPV), contó con la presencia de 17 ediles, que coincidieron en aprobar el proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal.

La iniciativa establece los parámetros de implementación del trámite abreviado, que “deberá realizar el titular o poseedor legítimo del rodado ante la Administración General de Tribunales de Faltas”.



El vecino que cometió la infracción “podrá optar por el pago voluntario, con una reducción del 50% sobre el valor de la multa, siempre y cuando no exista reincidencia”, detalla la normativa.



Además, el proyecto establece las infracciones que están incluidas en este trámite abreviado: “retención de licencia de conducir, no cumplimiento de las exigencias de seguridad reglamentaria; conducción del vehículo por parte de personas no habilitadas para ese tipo de vehículo; circular con exceso de peso, dimensiones o sustancias peligrosas; transporte de pasajeros o cargas con exceso, sin permiso, autorización o habilitación”.



También serán pasibles de sanción: quiénes estén mal estacionados obstruyendo la circulación o visibilidad o que ocupen lugares de emergencia o servicio público de pasajeros o prohibidos y vehículos abandonados en la vía pública, además de conducir motocicletas sin utilizar casco”.



En tanto, los ediles incluyeron modificaciones como: excluir del trámite abreviado, los procedimientos que involucren infracciones de carácter gravísimo como: “estado de alteración psíquica, de ebriedad o conducción bajo efectos de tóxicos estupefacientes o agresión física al inspector”.



Al respecto, el concejal Juan José López Desimoni (PP-ECO) explicó que “se realizaron modificaciones la ordenanza Nº3202 de tránsito, referentes a situaciones que tienen que ver con la circulación vehicular y las condiciones en las que deben circular los vehículos”.



“Por otro lado homologamos la resolución del intendente y ahora, el infractor no tendrá que pasar por todo el proceso que habitualmente hay que seguir, siempre y cuando tenga voluntad de hacerlo”, mencionó el edil del Partido Popular, a la vez que destacó “que sigue vigente el derecho de ejercer su defensa ante los tribunales”.



Por su parte, el concejal Omar Molina (PJ-FPV), remarcó que “ podemos asegurar que brinda la posibilidad de realizar un trámite más rápido y eficiente al momento de retirar los vehículos en el caso de secuestros para evitar demoras, siempre y cuando no se trate de casos de extrema gravedad”.



Finalmente, Salinas afirmó que “se trata de un paso más hacia la calidad institucional” y sostuvo que “la celeridad es importante, como también lo es cada vez sean menos, los vecinos que cometan infracciones”.