Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114738

Inicio » Información » Policiales

CONDENADO

Goya: 13 años de prisión en suspenso para el excura Pacheco

Domingo Pacheco, juzgado por abuso sexual en el TOP de Goya, fue condenado a 13 años de prisión en suspenso sin prisión efectiva. Por el momento, Pacheco seguirá libre hasta que la sentencia quede firme. Conocida la sentencia, el exreligioso cargó con durísimas críticas contra la Iglesia

17



“Se pasaron la justicia por el traste… hoy la definición es que la justicia es el papel higiénico del poder de turno. Y el poder se junta con el poder… siempre hay vínculos en las alturas y los pobres terminamos pisoteados”, expresó el excura Domingo Pacheco, minutos después de escuchar la decisión del TOP de Goya de condenarlo a 13 años de prisión en suspenso. “Faifer juega de buenito… y por detrás hace su trama”, dijo en referencia al exObispo de Goya.



“Si hay justicia seguiremos bien, o sino. Las pruebas son a mi favor. Me quieren condenar por dichos de psicólogos. Estamos en la época como los milicos, que entrabas a las lisas por un perfil, y si entraban a esa lista desaparecías…. El tema no soy yo… Acá pasa todo por los vínculos de Faifer y de Ramón Espinoza que son los que están detrás de esta denuncia. Faifer ya sabía que me iban a condenar”, dijo el excura Domingo Pacheco, minutos después de escuchar la sentencia que lo condenó a 13 años de prisión (en suspenso).



“Cuando le eché en cara al Obispo y a los curas de que acá todo se manejan por chisme, empezaron a condenarme”, dijo Pacheco, en diálogo exclusivo con La Dos, en una nota lograda por el colega de TNGoya, Juan Cruz Velázquez.