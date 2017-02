Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114746

CTERA va al paro por 48 horas en el inicio de clases

Será el 6 y 7 de marzo. También harán una marcha por la escuela pública. Critican la decisión de Cambiemos de no convocar a una paritaria nacional y exigen un aumento de salarios del 35%. Gremios nacionales están en la misma tesitura.

El gremio docente CTERA anunció esta tarde un paro nacional de 48 horas para el 6 y 7 de marzo, en rechazo a la propuesta del Gobierno de ofrecer un aumento del orden del 18% y dejar en manos de los gobernadores la discusión de los salarios con los maestros. Así, las clases no arrancarían como está previsto en el calendario escolar de todo el país, que tenía el 6 del mes próximo como el inicio del ciclo lectivo.

La decisión fue anunciada hoy por la secretaria general del principal gremio de la educación del país, Sonia Alesso, flanqueada por los titulares del sindicato docente bonaerense Suteba, Roberto Baradel, y Eduardo López, por UTE, los maestros de la ciudad de Buenos Aires. Ambos jefes sindicales habían sido convocados por los gobiernos de la provincia y de la ciudad para avanzar con la negociación salarial.

También, la Unión Docentes Argentinos (UDA) ratificó un paro nacional de 48 horas en el inicio del ciclo lectivo, previsto para el 6 de marzo, y advirtió que evalúa otras medidas de fuerza tras la decisión del gobierno de no convocar a la paritaria federal. "Hacemos un paro de 48 horas que afectará el inicio de las clases en todo el país el 6 de marzo y marchamos el día 7 con la CGT", dijo a DyN el jefe de la UTA, Sergio Romero.

En Corrientes ACDP ratificó que los gremios nacionales docentes no iniciarán las clases. José Gea subrayó que “la decisión firme de la CEA es la de no comenzar las clases el lunes 6 de marzo, ante la falta de convocatoria a paritarias nacionales. En la Provincia evaluaremos la situación, pero el panorama es complicado”. El dirigente sindical insistió que “nunca tuvimos una convocatoria, y así es imposible avanzar”. “Sin paritarias nacionales no se deben iniciar las clases”, expresó.

"No vamos a claudicar en el reclamo para que el gobierno cumpla la ley y respete el ámbito legítimo de la negociación salarial docente que es la paritaria nacional", sostuvo.

Mientras se hacían los anuncios de no inicio de clases, el gobierno bonaerense y los gremios docentes habían comenzado la segunda reunión para discutir salarios, tras el rechazo de los maestros a la primera propuesta de un incremento de haberes del 18% en cuatro cuotas, con una cláusula gatillo por inflación, que hizo la administración de María Eugenia Vidal.

Fuentes gubernamentales habían aclarado que no era una reunión paritaria "sino una reunión técnica salarial". Participaban de la reunión dirigentes de la segunda línea de los gremios docentes y representantes del gobierno provincial.