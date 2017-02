Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114784

Rumbo a las urnas de 2017: atender a la ciudadanÍa

El nuevismo inició campaña en sectores postergados

La estrategia del partido es ocupar espacios no atendidos por el estado. Dirigentes alertaron por el crecimiento de la pobreza en la provincia.

El Partido Nuevo (Panu) inició el camino a las urnas con un plan de acción para contener a los sectores sociales más postergados. Sobre esa premisa empezaron a desplegarse las bases y cuadros dirigenciales en las principales barriadas de la Capital provincial.

El miércoles pasado se trabajó en el barrio San Gerónimo, en el Séptimo Circuito, adonde además de constituirse las autoridades del Comité local, se diseñó el esquema de campaña para ese sector de la ciudad, en especial en los barrios adonde se hacinan miles de correntinos sin ningún tipo de asistencia gubernamental, muchos en casas de chapas de cartón y en algunos casos hay familias en casillas.

Esto último es algo que también fue observado por la dirigencia naranja, la proliferación de asentamientos en los últimos años. La convocatoria del último miércoles fue en el circuito 7 “B”, en el domicilio de la señora Amalia Lezcano, con el fin de conformar las autoridades de la zona y transmitir el mensaje de Tato Romero Feris.

El líder nuevista pidió a la dirigencia de base, a través de las autoridades partidarias, que el compromiso de la campaña sea justamente la cuestión social, lo más urgente para miles de familias que no tienen acceso a ningún tipo de beneficios por parte del Estado provincial. El Comité Capital del nuevismo, integrado por su presidente Gustavo González, la ex concejal Leonor Schuster, Esteban Horacio Ibáñez, la concejal Mirta Leiva, la exsenadora provincial Ana María Pencieri y varios dirigentes de la ciudad, fueron quienes llevaron el mensaje de Tato a los dirigentes barriales: la premisa de trabajar por los más débiles y la contención que se les debe prestar.

“El mejor trabajo electoral es sentir y vivir lo que la gente vive, y no estar gastando plata inaugurando sedes o en spots publicitarios o publicaciones en las redes sociales. Lo que la gente necesita en estos lugares es otra cosa y tremendamente urgente: comida, ropa, vivienda, lo esencial para vivir, que las grandes estructuras partidarias o del Gobierno no ven”. Además del trabajo de campaña, dirigentes y autoridades partidarias también informarán a la ciudadanía la situación judicial del ex gobernador Tato. s