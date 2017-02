Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114791

ATACA A LA IGLESIA

Terán pidió que se investigue a todos los concejales y municipales de Itatí

Además el intendente de Itatí Roger Terán dice que iniciarán acciones contra el padre Pánfilo Ortega.

El intendente de la localidad correntina de Itatí, Natividad "Roger" Terán, afirmó que le solicitó a la justicia federal que investigue a todo el personal de la comuna y del Concejo Deliberante a fin de determinar si tienen alguna vinculación con el narcotráfico.

El intendente de Itatí, Natividad Roger Terán, dijo ayer que no piensa en renunciar a su cargo por el escándalo que lo roza, con su hija detenida por narcotráfico, un empleado municipal prófugo por la misma causa y el hermano del viceintendente, también detenido por tráfico de drogas. Por el contrario, el jefe comunal dobló la apuesta y aseguró que este año irá por su reelección.

“Estamos trabajando con normalidad. Hay que seguir con la gestión. Es fuerte lo que nos pasa. Es algo real, pero todo está en manos de la Justicia”, dijo Terán, en declaraciones radiales.

El intendente de Itatí, que llegó a la conducción de la Comuna respaldado por el hoy senador nacional por Corrientes del Frente para la Victoria (FPV) Carlos Mauricio Camau Espínola, expresó que “entre la gente hay temor”, pero “también existe enojo por cómo están manejando los medios la situación”.

“Me acerqué a la Fiscalía, me puse a disposición y solicité que todos los empleados del Municipio y del Concejo sean investigados”, expresó el jefe comunal justicialista en Radio Dos.

Terán se refirió a la situación de su hija, Mariela Terán, detenida junto con su pareja, Ricardo Piris, acusados de integrar una banda que distribuye marihuana en al menos siete provincias, cuyo cabecilla sería un empleado de la Municipalidad de Itatí, Luis Gordo Saucedo, prófugo y con pedido de captura internacional.

“Me toca de cerca por el problema puntual de mi hija, que es concubina de un hombre que tiene antecedentes”, dijo el jefe comunal por Mariela y Piris. “Lamentablemente, como ya lo dije, es una situación que no pudimos controlar ni evitar. Muchas veces pasan estas cosas y en esta me tocó a mí, pero no hay vinculación de mi persona ni de la Municipalidad en este problema del narcotráfico”, aclaró.

“Yo no voy a renunciar. Tengo muchas ganas de continuar con mi trabajo y tengo muchas ganas de seguir con lo proyectado. Voy a ir por un nuevo período porque tengo el apoyo de la gente, y eso me da mucha fuerza”, anunció Terán.

Carta documento a la Iglesia

Las argumentaciones del intendente de Itatí adquieren ribetes grotescos y muchas veces parecerían una tomada de pelo. Como una especie de relato donde busca minimizar la gravedad de los hechos que en la ciudad es un secreto a voces, la embestida contra el sacerdote Pánfilo Ortega es una clara muestra de que el apriete y las amenazas serían un punto común para quienes detentan el poder en la ciudad.

“El grado de vinculación que pueda tener esta administración con el narcotráfico está en manos de la Justicia y decir que con nosotros ganó el narcotráfico es una barbaridad”, expresó con indignación Terán en referencia a los dichos del padre Ortega, que hizo manifestaciones públicas aseverando que cuando el FPV triunfó en las elecciones de 2013, “mucha gente decía: ganaron ellos”, por los narcotraficantes.

Terán adelantó que el apoderado del Municipio conversa con la Iglesia para evitar un conflicto judicial tras los dichos de Ortega, pero “no descartamos enviar una carta documento. Lo que queremos es que el padre se haga cargo de lo que dijo”, afirmó.

Consultado acerca de cómo no se dio cuenta de lo que sucedía en su localidad con el narcotráfico, Terán se victimizó responsabilizando el tratamiento de los medios de prensa y respondió: “Esa es la información tergiversada y con el ánimo de perjudicarnos. Nosotros desde hace 4 años venimos trabajando junto con las fuerzas federales. Desde siempre estuve al frente de la situación, incluso con el problema personal de mi hija. No es una sorpresa. Siempre estuve al tanto. Conocíamos la situación y estuvimos comprometidos desde un primer momento”.

“El año pasado fui amenazado, mi teléfono fue intervenido. En el caso de mi hija y su pareja, hubo operativos que realizaron la Prefectura y la Gendarmería sin éxito y nunca encontraban droga. Entonces se realizó un trabajo de inteligencia. Pedimos que el Estado, a través de AFIP, participara de los operativos. Las fuerzas no encontraron drogas pero sí vehículos y otros bienes. Por eso se pidió la participación activa de la AFIP”, relató.

(Télam)