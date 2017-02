Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114807

Grandes figuras en el carnaval correntino

Este fin de semana serán varias las visitas que tendrá en carnaval de Corrientes que inicia esta noche y se extenderá hasta el lunes próximo. El martes, elección de reyes del carnaval en Savod.

Una de las figuras más polémicas que llegarán al carnaval correntino y que produjo un revuelo en las redes sociales es la de Diego Maradona. Todo indica que mañana, sábado, estará en Paso de la Patria donde practicará uno de sus deportes favoritos que es la pesca y por la noche se presentará en los carnavales correntinos. El 10 llegará a Corrientes junto a su pareja Rocío Oliva y otros familiares.

Otra de las figuras que ya tomó el vuelo hacia su tierra natal es Lourdes Sánchez quien se manifestó más que feliz de poder regresar no sólo a Corrientes sino disfrutar de Momo. Es más, la bailarina no conoce el nuevo corsódromo. Será la primera vez que lo pise.

"Además no descarto la posibilidad de defilar. Marcelo Péndola me está confeccionado un traje y sería un placer para mí poder desfilar porque sería la primera vez que Pablo me vea desfilar en este ámbito", dijo.

Por otro lado, confirmó que si bien llegan esta noche, es muy probable que recién mañana vayan al corso por Valentín. "Todo depende de si conseguimos niñera o no", dijo en tono risueño porque le aconsejaron no llevar a bebé de poco más de tres meses al corso porque la música muy fuerte y la nieve no pueden ser buenos para él.

Finalmente, el domingo llega otra invitada. En este caso, una comparsa del interior provincial. En el corsódromo Nolo Alías desfilará Sapucay de la localidad de Bella Vista.