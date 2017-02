Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114808

TRAS AUDIENCIA DE HOY

Amenazaron a la viuda de Raúl Cardozo

Tras la audiencia de hoy, Blanca Montiel recibió amenazas. "Una mujer se me acercó y me dijo: vas a morir sola", contó la viuda del embarcadizo muerto en una comisaría de San Lorenzo en 2012

“Ni bien salíamos de la audiencia, una mujer -aparentemente familiar de los acusados- se me acercó y me dijo: vas a morir sola. Era una chica flaquita y morochita que seguramente la veremos el viernes próximo cuando posiblemente se lea la sentencia", dijo y agregó: "nosotros no hicimos nada solo queremos que la muerte de Raül no quede impune”.



Sostuvo que “el viernes próximo seguramente esa mujer va a estar cuando lean la sentencia. Realmente esto me sorprendió, no me lo esperaba. Es la primera vez que me sucede”.

“Aún no hice la denuncia, pero creería que la realizaré porque una amenaza es una amenaza y nosotros solo estamos reclamando justicia por la muerte de Raúl”, sostuvo

Consultada sobre si con esto tiene miedo, la mujer enfatizó “tengo algo de miedo más por mis hijas que tiene 6 y 12 años. Miedo hay, pero hay que cuidarse mucho. Si ellos se mandaron esa macana tiene que pagar. Raúl no tenía que morir y menos de esa forma, le hicieron de todo. Solo queremos justicia”, remarcó.

“Esto no me hará bajar los brazos y nunca lo haremos pese a que algo de miedo hay, pero de todo alguno dejaremos de luchar porque la muerte de Raúl no puede quedar impune”, agregó

