Por: El Sol de Corrientes GASTAR PLATA ANTE LOS POBRES ELI: De lo obsceno no se vuelve Parangonando la frase "del ridículo no se vuelve", es necesario señalar con estas palabras la obscenidad de la pomposidad por cumplir años un partido político y la forma en que lo hizo. Cuando en la calle pulula la pobreza cada vez más creciente, derrochar en actos en salones lujosos, adquiere no solo una faz de vergüenza, sino también de falta de cordura y realidad.

Quizás acostumbrados a las fiestas de salón al que son adictos quienes lamen las mieles del poder, la celebración de los tres años del novel partido Encuentro Liberal, nacido a la sombra de cargos ejecutivos y legislativos, dejó la imagen del derroche de dineros que bien podrían ir a tratar de paliar el hambre de miles de correntinos sumidos en la pobreza en los barrios periféricos de la provincia.

Azotados por las inundaciones, por las lluvias, por las voladuras de techos, por el flagelo de las drogas que convierten en zombis y delincuentes a los jóvenes, adonde reina el barro, la miseria estructural, la falta de educación, y adonde todo falta, miles de correntinos se debaten día a día entre subsistir con las migajas que caen de la mesa de los poderosos, o morir en el intento de luchar contra un sistema de salud carente de todo, y terminar sepultados en un cementerio para pobres en las afueras de la ciudad.

Esa es la verdadera realidad política que los políticos, como los del ELI , no ven.

Solamente ven que la vida para ellos sigue siendo una fiesta, un carnaval, que con plata del Estado, debe dar rienda suelta a sus ansias de seguir atornillados a bancas y sillones de mando.

Lo mismo pasa cuando se hacen costosas inauguraciones de sedes partidarias, se gastan millones en spots publicitarios, se contratan conchabos usando para promocionar a los candidatos, el cuerpo de la mujer , y cuantas otras obscenidaddes más.

Claro, que cuando se tienen las cuentas, las oficiales y las clandestinas, en una virtual pirámide de muchos ceros, ese derroche no importa.

Lo que el dinero no deja ver es precisamente eso: que tras esa pirámide (de curiosa coincidencia con una causa judicial conocida) se esconde el dolor de personas de carne y hueso que se dan cuenta y no son tontas, y que piensa que si el poder no se distribuye, merece ser arrebatado.