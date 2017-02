Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114838

El próximo 7 de marzo

La ex presidenta Kirchner solicitó a sus seguidores que marchen con la CGT

Desestimó una movilización en su apoyo a los tribunales federales de Retiro, cuando deba declarar ante el juez federal Claudio Bonadio.

26

La ex presidenta Cristina Kirchner pidió ayer a sus seguidores que el próximo 7 de marzo “marchen junto a los trabajadores” de la CGT y no realicen una nueva movilización en su respaldo cuando concurra a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio en los tribunales federales de Retiro. “El 7, yo lo veo a (Claudio) Bonadio, pero por favor...ustedes hagan que el Gobierno vea al pueblo.

Marchen junto a los trabajadores y trabajadoras...”, sostuvo Cristina, poco antes de que el PJ bonaerense, con la presencia de su hijo Máximo Kirchner, confirmara su respaldo a la movilización sindical. A través de una red social, la ex jefa de Estado dio “las gracias por todas las muestras de preocupación, apoyo y afecto” que recibió tras su nueva convocatoria judicial, pero pidió a sus seguidores no caer “en la trampa” de que haya dos convocatorias ese mismo día. “Poner la energía y las ganas en Comodoro Py, por una convocatoria más de Bonadio, no vale la pena...”, advirtió la ex presidenta, en el marco de su enfrentamiento con el juez federal.

Subrayó además que “el 7 tienen que marchar todos y todas pero junto a los trabajadores”, para hacer escuchar los reclamos al Gobierno por los despidos y las próximas negociaciones paritarias. “La gente está muy mal. No llega a fin de mes. Siguen despidiendo obreros y cerrando fábricas.

Las facturas que llegan de luz, de agua y de gas se están tornando impagables para muchos compatriotas. Cocheras, peajes, expensas, colegios, prepagas, transporte público, precios imposibles en el super azotan los bolsillos de los argentinos”, afirmó. Por otra parte, criticó al juez Bonadio, a quien, según dijo, “por los servicios prestados, le cerraron los pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura -es el juez más cuestionado-.

Es muy grave lo que le está pasando al pueblo argentino. Yo concurriré, como siempre, a la citación de Bonadio”, ratificó la ex mandataria, respecto a la convocatoria para que declare como imputada en la causa “Los Sauces”, por posibles hechos de lavado de dinero y cohecho en el alquiler de complejos habitacionales a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.s