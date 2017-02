Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114845

A 10 dÍas del inicio del ciclo lectivo 2017

Educación adelantó convocatoria pero advirtió descuentos a quienes paren

La ministra de Educación, Susana Benítez, aseguró que llamará a los sindicatos pero no dio precisiones sobre las ofertas salariales.

Autoridades de la cartera educativa asegurron ayer que el inicio del Ciclo Lectivo 2017 en la provincia, será el próximo 6 de marzo venidero. Sin embargo, aún no está definido el establecimiento donde se realizará el acto inaugural del inicio de clases. Hay termor por protestas. Los sindicatos serán convocados a partir del miércoles para realizar la propuesta salarial para este año. “Estamos trabajando para hacer una propuesta de acuerdo a la previsibilidad que tiene la Provincia.

En el transcurso de la semana serán convocados para escuchar la propuesta del Gobierno”, manifestó la ministra de Educación, Susana Benítez. Para Benítez no es pertinente un paro nacional, ya que las escuelas están a cargo de la Provincia. En ese sentido, indicó: “El derecho a huelga está garantizado pero se harán los descuentos correspondientes. Día no trabajado es día no pagado”.

La ministra de Educación dejó en claro que el Fondo Compensador Docente no será reintegrado a las provincias. “Hay que hacer una lectura de la reacción de la sociedad. El motor de un país no pasa por lo económico, sino por la formación de calidad. Eso nos deja un mensaje para reflexionar”, precisó Benítez. Mientras que ayer, en el Congreso de la ACDP, ratificaron adherirse al paro del 6 y 7 junto al Suteco, Sadop, Amet, UDA y MUD.

Paralelamente, a nivel nacional el conflicto se recrudece: con las paritarias estancadas por las diferencias en los números y tras el anuncio de dos días de paro por parte de los sindicatos, la gobernadora Eugenia Vidal podría decretar el 18% de aumento a los maestros. Asimismo, en Corrientes, como en la provincia de Buenos Aires, con el aval de la Justicia, que confirmó que se descontarán los días de paro a los docentes que realicen medidas de fuerza, desde la Gobernación analizan la posibilidad de decretar el 18% de aumento. Esta decisión traería enojo de los sindicatos, que ayer ya denunciaron una campaña del Gobierno para desacreditar al docente. s