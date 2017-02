Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114885

Nuevo esquema y costos de la distribuidora local

Energía: en las facturaciones de marzo el cargo fijo trepó en casi 400 pesos

Es el ítem que la Dpec ya había “corregido” en el verano de 2015. Aún resta saber el incremento en el consumo residencial y comercial.

Las facturas con la tarifa eléctrica emitidas por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec), ya llegan con incrementos de casi $400. Pero no en el consumo sino el ítem llamado “cargo fijo”. Lectores de NORTE de Corrientes enviaron copias de sus boletas a través de las redes sociales, donde se observa la modificación a raíz de las publicaciones de este medio sobre la inminente suba de los importes de la tarifa energética.

La reunión que tuvieron el jueves pasado los empresarios y comerciantes de la Federación Económica de Corrientes (FEC) con funcionarios de la intervención en la distribuidora provincial, se les comunicó sobre los aumentos de la tarifa que llegarán con las facturas que se deben abonar en marzo. Los vencimientos serán en la primera semana del mes que viene (el miércoles 1 de marzo). Pero lo llamativo es que ya se registró una variable en las boletas referida al controvertido “Cargo fijo”.

Ese ítem se puede modificar sin necesidad de llamar a una audiencia pública, y sobre eso operó la Dpec. El cargo fijo pasó de $505,62 (facturación de enero y febrero 2017) a $903,28 (a pagarse con la facturación de marzo y abril 2017). La semana pasada se cumplieron dos años de lo que fue la primera suba del “cargo fijo” en las facturaciones de los usuarios de la Dpec. Aquella vez tampoco la empresa estatal informó adecuada y oficialmente la modificación. Lo hizo una vez que aplicó el cambio del monto del ítem, que significó en algunos casos un aumento de hasta 500%.

Las nuevas facturaciones que empezaron a llegar a los domicilios de los usua­rios de la Dirección Provin­cial de Energía de Corrien­tes (Dpec) a inicios de la se­mana que pasó, suman un total de $397,66 más que la boleta bimestral pasada. Es decir la que midió lo con­sumido entre noviembre y diciembre de 2016 cuando el ítem “cargo fijo” estaba en $505,62.

El Impuesto al Valor Agregado conocido con la sigla IVA a consumidor final, también tuvo un in­cremento. Subió 21%, pasó de $281,64 a $552,12; es decir que los clientes de la distribuidora provincial de energía tendrán que pagar $270,48 más. Lo que no tuvo modificación fue el ítem “alumbrado público” que se mantiene en $26,26.

El jueves pasado por la noche, en la sede de la Fe­deración Económica de Corrientes (FEC), funciona­rios de la Dpec explicaron a comerciantes y empresa­rios nucleados en esa enti­dad el impacto que tendrá el nuevo aumento que ya tiene definido la empresa. Pero esa suba no es la que ya aplicó la firma que está intervenida

por el Poder Ejecutivo, sino que es un in­cremento al consumo. Los participantes de la reunión que se hizo a puertas ce­rradas no quisieron revelar qué porcentajes de aumen­to fueron anunciados por los integrantes de la Dpec. Los empresarios no quie­ren tener inconvenientes con los representantes de la empresa, y aseguraron a este diario que no se habló de porcentajes. “Lo que hi­cieron fueron dar diferen­tes variables de cómo im­pactará esta suba”, dijeron.

Se trata entonces de dos aumentos en pleno verano, el período en que más con­sumo se registra debido a las altas tempera­turas en la provin­cia.

El 21 de febrero de 2015 la Dpec había aplicado una suba al “cargo fijo” y lo hizo con estricto hermetis­mo. Se observa que es una forma de gestión porque ahora hizo exactamente lo mismo, y miles de usuarios pagarán más cara la factu­ración sin saber por qué. En aquel año la oficina de la Defensoría del Pueblo reci­bió diariamente alrededor de 40 presentaciones para no pagar un incremento que no había sido informa­do adecuadamente.s