Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114893

Inicio » Notas » Opinión

EL CÍRCULO RIESGOSO QUE PRIVILEGIA LA RECAUDACIÓN

Una puerta giratoria que aleja a la Justicia del caótico tránsito

41

Cualquier parecido con el ejemplo de la puerta giratoria, que usualmente se utiliza para graficar el bondadoso sistema que -en la Justicia ordinaria- permite que aquellos que cometen delitos menores recuperen la libertad tan rápido como llegaron, no es pura casualidad. La Intendencia capitalina, con el concurso del Concejo Deliberante, acaba de instalar una (puerta giratoria) en materia de faltas en el tránsito, que es -justamente- uno de los aspectos críticos de la ciudad.

Mediante el procedimiento denominado “trámite abreviado”, una suerte de gestión express, el infractor se lleva el vehículo en pocas horas, todo depende de la billetera. Sin mucho papeleo, rapidito, vuelve a la calle con su auto, moto, camioneta, etc., siempre y cuando se trate de una infracción considerada “menor”. Todo este beneficio a prudente distancia de los Juzgados de Faltas y de sus titulares, encargados, tan luego, de impartir justicia en la materia.

Al menos la puerta giratoria que habilitó la Municipalidad capitalina, a diferencia de la que existe en la Justicia ordinaria, deja recursos frescos en la caja, aunque esta idea encrespa el lomo de los funcionarios del Departamento Ejecutivo, que estructuraron un discurso que suena lindo para justificar la medida. Se trata -dicen- de aliviar el colapso en los Juzgados de Faltas (algunos tienen hasta 18 mil expedientes en curso), permite al infractor recuperar rápidamente su vehículo, especialmente a los foráneos, y ayuda a ordenar el tránsito con la ampliación de las causales de retiro preventivo estableciendo un mecanismo coercitivo más ágil.



Dicho de otra manera, los conductores tomarán conciencia de que hay más causales de secuestro, por lo tanto tendrán más cuidado, aunque una vez que le retiren el vehículo contarán con una vía rapidísima para recuperarlo. La puerta giratoria.

Ciertamente es una lógica ramplona, pero así funciona cierto modelo de gestión economicista. Un riesgoso círculo que no aporta a la concientización y se sustenta en la capacidad de la billetera del infractor.

“Esto es a favor del mejoramiento del tránsito, es decir a favor de la vida, no es para recaudar, como dicen”. Este cronista se lo escuchó decir a una jueza de faltas de larga experiencia e impecable foja de servicio. Sin embargo, en esa magistratura no todos piensan igual. Es que el trámite abreviado para recuperar cualquier vehículo constituye un trámite sumario a cargo de un administrativo y un recaudador, el que imparte Justicia lo mira de lejos. (L.A.S)