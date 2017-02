Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114931

Inicio » Información » Cultura

MEJOR FILME HABLADO EN IDIOMA EXTRANJERO

El cine iraní se llevó un Oscar y le puso peso político a una noche tibia

A pesar de las apuestas que daban por ganadora a "Toni Erdmann", la comedia dramática coproducción entre Alemania y Austria dirigida por Maren Ade, la coproducción entre Irán y Francia "El viajante", de Asghar Farhadi se adjudicó el Oscar a Mejor Filme hablado en idioma extranjero.

26

Farhadi, autor de la reconocida por crítica y público "La separación", ganadora del Oscar a filme extranjero en 2011, toma ahora la historia de un joven matrimonio que alquila un pequeño departamento en Teheran, que nadie imagina en un contrato anterior fue rentado por una prostituta.

La páreja interpreta diferentes papeles en una puesta universitaria de "La muerte de un viajante", de Arthur Miller, y al mismo tiempo se suscita un hecho inesperado: un antiguo cliente de la prostituta irrumpe en el departamento exigiendo a la nueva inquilina iguales servicios que los recibidos en viejos tiempos y todo termina en un abuso sexual.

El tema es cómo esto afecta al matrimonio, y de qué forma el marido, golpeado por lo ocurrido, reacciona frente a este hombre, mayor que ellos, comerciante de la zona, que no parece querer asumir su exceso como parte de una sociedad que sigue considerando a la mujer como un ser con iguales derechos, y de esa forma desata un enfRentamiento de alta tensión.

Farhadi teje una trama que relaciona la pieza de Miller con lo que ocurre en la Teheran de hoy, con su carga de machismo a cuestas, una mirada que seguramente, a las autoridades de su país no les resulta grata.

"El viajante", que el próximo jueves 2 de marzo llegará a cines argentinos, aprovechó esta noche su tribuna en la gala celebrada en Los Ángeles, donde Farhadi decidió no viajar pero recibió el premio con una elocuente carta.

“Mi ausencia es por respeto a mi país y a los ciudadanos de otras seis naciones, que no los dejan entrar a Estados Unidos, dividiendo al mundo entre nosotros y el enemigo, creando el miedo y generando excusas para la guerra. Los cineastas queremos romper los estereotipos religiosos y crear empatía”, escribió el iraní.