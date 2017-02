Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114933

Celebridades argentinas se burlaron en twitter del papelón en los Oscar

La insólita e increíble situación en torno a la película ganadora de la 89na. entrega de los premios Oscar que en minutos pasó de manos de “La La Land” a “Luz de luna”, motivó la rápida respuesta de celebridades argentinas en la red social Twitter.

El productor argentino Axel Kuschevatzky, uno de los conductores de la alfombra roja en la transmisión latinoamericana de los premios a través de la señal de cable TNT, primero escribió: “Cacho Rubio abrazó a Demian Chazelle”, en alusión al chimentero expulsado de Aptra, la entidad que entrega los argentinísimos Martín Fierro.

Y luego, también desde su lugar en la ceremonia, agregó: “Un año realmente único en los Oscar. PD: en serio”.



El animador y empresario Marcelo Tinelli exclamó “Esto no puede haber pasado. Por favor decime que fue un chiste, porque no puedo dormirme” y la actriz y conductora Flavia Palmiero ironizó que el cierre de la gala de los Oscar “parecía la votación de la AFA”.

Haciéndose cargo de la torpeza que le atribuyen, el animador Marley apuntó: “Sé qué hay muchos rumores dando vuelta. Pero quiero aclarar que yo no fui el que le dio el sobre equivocado a Warren Beatty!”.