PUDO VERSE EN RÍO GALLEGOS

El eclipse anular despertó el interés de apasionados y neófitos en la astronomía

La dispar situación meteorológica que se vivió durante la jornada en el país, además de las distancias del epicentro en el que podía observarse el eclipse anular, no hicieron mella en los apasionados e interesados en ver el eclipse anular de sol.

En Córdoba, el observatorio astronómico que depende de la Universidad Nacional de Córdoba, dispuso en el espacio que la casa de estudios tiene en el parque del centro de la ciudad telescopios, elementos de fotometría, una pantalla gigante y un grupo de astrónomos, que asesoró al público que se dio cita pese a que el cielo estaba nuboso y perjudicaba la visibilidad.

El fenómeno se pudo ver sólo unos minutos y fue seguido con atención desde la pantalla gigante que se había instalado en el parque, pero el deseo de ver el eclipse llevó a quienes poseen un telescopio a buscar otros espacios de observación, como lo fueron los parques Sarmiento y Kempes, y también se llegaron hasta la zonas de las sierras.

Dada la cantidad de nubes, el fenómeno pudo ser visto y disfrutado sólo por algunos minutos.

En el observatorio Oro Verde, de Entre Ríos, la actividad comenzó a hora temprana, señaló el integrante de la Asociación Entrerriana de Astronomía, Mariano Peter.

Destacó la gran cantidad de gente que se hizo presente, pese al calor y a la poca difusión de la actividad, debido a que el nuevo telescopio con el que cuentan, conseguido a través de un subsidio nacional, no tenía el filtro necesario para una observación conveniente, pero este elemento llegó ayer por la noche, con lo que trabajaron durante horas para acondicionarlo y ofrecerle al público la posibilidad de ver el fenómeno.

El eclipse -dijo Peter- se vio en un 50 por ciento en la región, donde el clima y las condiciones meteorológicas ayudaron a que pudiera verse sin percances.

El eclipse anular de sol pudo verse en Río Gallegos entre pasadas las 10.30 y el mediodía, pese a un cielo muy nublado.

Los vecinos se congregaron en la costanera, para ver el fenómeno a través de la particular protección de placas radiográficas, teléfonos celulares, máscaras de soldar y gafas de sol.

Muchos habitués de la costanera, que practican deportes, se vieron sorprendidos en su habitual rutina aeróbica, que registraba una agradable temperatura de 13º.

Los platenses buscaron la zona del Paseo del Bosque para ver con sus propios telescopios el eclipse solar anular de esta mañana, que en esta ciudad se observó en un 60 por ciento; mientras el Planetario, previo a sus funciones vespertinas, transmitió una Simulación del Eclipse en Fulldome.

En el Planetario, en su pantalla de 17 metros de diámetro y 360 grados, se proyectó una simulación del eclipse como si se estuviera en la provincia de Chubut y esas imágenes se pasarán también mañana y el martes, al inicio de cada una de las 4 funciones diarias que se proyectan en el Planetario.

La observación del eclipse solar en Rio Negro no tuvo la mejor de las vistas producto de que el cielo permaneció nublado en casi toda la provincia.

Sin embargo en la zona cordillerana el fenómeno fue contemplado por más de 50 turistas y lugareños que aprovecharon la ocasión para ser observadores con "máscaras para soldar", anteojos de sol, cámaras oscuras, largavistas y una "webcam con filtro", dispuestas por la Asociación Civil de Aficionados a la astronomía de San Carlos de Bariloche.

*Con la colaboración de las corresponsalías de La Plata, Córdoba, Entre Ríos, Ríos Gallegos, Viedma.