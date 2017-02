Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114953

DIEGO MARADONA Y LOURDES SÁNCHEZ

Destacadas visitas pusieron al carnaval de Corrientes en los medios nacionales

Ambas figuras llevaron la fiesta de Momo a los medios más importantes del país, y lo hicieron conocer por sus miles de seguidores.

La fotografía que más se viralizó en las últimas ho­ras -al igual que el video que más se reprodujo en las redes sociales- fue el de Diego Maradona bailando con la bastonera de Copaca­bana, Melisa Torres, en los carnavales correntinos. El mediático personaje del fút­bol viajó con sus hermanos y una sobrina para cumplir con una promesa que le ha­bía hecho a sus padres -por ello pasó antes por la ciu­dad de Esquina-, pero lue­go no se perdió la fiesta de Momo. Estuvo el sábado y el domingo disfrutando de la fiesta, bailó y se sacó fotos. También se dejó filmar y los videos fueron reproducidos y viralizados automática­mente.

Además, el “Diez” es­cribió sobre el carnaval de Corrientes en su cuenta de Facebook, donde relató: “En Corrientes, con Lili, mi sobrina Belén, Mary, Ana y Kity. Vinimos casi todos los hermanos a cumplirle una promesa a mi mamá y a mi papá, que eran de Es­quina”, escribió el astro en la red social. Y agregó: “Los Maradona tenemos sangre correntina y queríamos es­tar también en el carnaval de Corrientes, el verdadero carnaval de la Argentina. Corrientes es lo más de los carnavales”.

Y en las imágenes se lo ve sonriente, bailando y dis­frutando de la música y de las comparsas. Además de Diego, también estuvieron en este fin de semana largo Lourdes Sánchez junto a su pareja, Pablo “El Chato” Pra­da, y su pequeño hijo Valen­tín. Ayer, después de disfru­tar dos noches de carnaval, la pareja brindó una confe­rencia de prensa en el hotel de Turismo, donde ratifica­ron lo que la joven bailarina subió a las redes sociales al decir: “Anoche, en el mejor carnaval del país”, lo que también fue reproducido por varios medios naciona­les, como es el caso de Perfil. Fue tal la sorpresa del pro­ductor de Marcelo Ti­nelli, que hoy estaría pensando en llevar al carnaval de Corrien­tes a la presentación oficial de la edición 2017 de Show Match.

Por su parte, Lour­des dijo que aún no pudo llevar a Valentín al corso, porque es muy pequeño, pero le encantaría que más adelante pueda ser parte de esta fiesta, y también hablo de su futuro laboral. “El año que viene sigo con El uni­verso de Lourdes, con mu­chos shows, y en el teatro en vacaciones de invierno”, afirmó, y esto por supuesto le quita mucho tiempo para visitar más seguido su pro­vincia, a la que dijo extrañar mucho. “El año pasado no pude venir, por el embara­zo, estaba haciendo reposo, quería traerlo al Chato, en familia, para que conozca mi ciudad, la playa, Paso de la Patria, el río. Por eso para mí esta visita es muy especial. Con Valentín fuimos al par­que Cambá Cuá, pasé por mi ex colegio, el San José, saqué fotos, estoy muy emociona­da”, finalizó la bailarina.

Para cerrar la noche del domingo, más allá del des­file de las comparsas y agru­paciones musicales de la capital correntina, la gran invitada, que sorprendió por su belleza, fue la comparsa Sapucay, de Bella Vista, que brilló en el Nolo Alías.

La fiesta continuará en la jornada de hoy con la elec­ción de la reina, que ayer empezó con atraso, porque eran las 17 y las participantes estaban todas en sus lugares esperando a ser convocadas, pero el jurado aún no llegaba para realizar la primera eva­luación. Hoy, se espera que desde las 21 inicie la fiesta para elegir a la soberana, que comparte este título con la elegida por el jurado en el corsódromo Nolo Alías. s