Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114956

CON LA MARCHA DEL 7 DE MARZO

Mauricio Macri acusó a la CGT de querer disparar “el año electoral”

“Todos los días el país está un poco mejor”, sostuvo el presidente, quien mostró optimismo sobre el resulta­do de las elecciones legislativas.

12

El presidente Mauricio Macri consideró ayer que hay “ansiedad por disparar el año electoral” por parte de la oposición y el gremia­lismo, a la vez que instó a la CGT a “dialogar, sentarse en una mesa y no ponerse a ha­cer política” con la marcha convocada para el próximo 7 de marzo.

“El país está arrancando. El camino es dialogar, sen­tarse en una mesa y no po­nerse a hacer política por­que comienza el año electo­ral”, sostuvo el mandatario respecto a la convocatoria de la central obrera, que ganó el apoyo de un abanico de fuerzas de la oposición y movimientos sociales.

Respecto a la advertencia de la CGT sobre la convoca­toria a un paro nacional si no hay cambios en la polí­tica oficial, el jefe de Estado se preguntó “cuál es la lógica de parar en un país que hace cuatro meses que todos los días está un poco mejor que el día anterior”.

El líder del PRO se refirió además a las críticas que re­cibió el Gobierno en las últi­mas semanas por el acuerdo con el Correo Argentino y el desestimado decreto para modificar el cálculo de los haberes jubilatorios, así como también en alusión a la marcha que realizará la central obrera el próxi­mo 7 de marzo al Ministe­rio de Producción. “Clara­mente, todas las cosas que estamos viendo muestran que hay una ansiedad por disparar el año electoral que va en contra de lo que nece­sitan los argentinos, que es armonía, tranquilidad, tra­bajar en resolver los temas. Ese el camino del progreso”, afirmó.

En ese sentido, el líder del PRO señaló que “no es una Argentina fácil” porque “hay mucha gente que se opone, que pone palos en la rueda, hay mucha gente que den­tro de la estructura del Go­bierno que heredamos que no colabora en la tarea. En el contexto de todo lo que hemos hecho no me parece justo que digan que hicimos tantos errores. Son cuatro o cinco errores dentro de miles de decisiones. Y en todos los casos, por suerte, no eran hechos consuma­dos y se pudieron corregir”, finalizó.

Para la CGT, el Gobierno “no cumplió”. Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, resal­tó este lunes que la central obrera “apostó al diálogo”, pero subrayó que “ni el sec­tor empresarial ni el Go­bierno cumplieron con lo acordado”.s

Según el Gobierno, “ya no hay recesión en la economía argentina”

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que “la recesión en la Argentina ha terminado” y vaticinó que la inflación estará por debajo del 1% en el segundo semestre de 2017. Optimista, el funcionario macrista dijo también que el dólar actual es competitivo y que el despegue de Brasil impulsará la activi­dad en el país, al tiempo que pronosticó que el cambio de tendencia “es definitivo”. Al ser consultado sobre en qué momento prevé que arrancará la economía del país, el funciona­rio de la administración Cambiemos dijo que la actividad económica ya comenzó a mo­verse tras el parate recesivo que tuvo el año pasado.

A pesar de la caída del consumo, los despi­dos, los cierres de fábricas y las advertencias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa por el impacto negativo de la ola im­portadora, Dujovne ve un escenario positivo. “En la Argentina la recesión ha terminado. Ya terminó. En el cuarto trimestre la economía se expandió respecto del tercer trimestre de 2016. Es el primer trimestre en el que la eco­nomía crece respecto del precedente, des­pués de cuatro trimestres de contracción”, dijo el funcionario. Dujovne dijo que el pri­mer trimestre en el que la economía se con­trajo respecto del precedente fue el cuarto de 2015, cuando estaba terminando el gobierno kirchnerista tras doce años de gestión.

“Luego tuvimos contracciones sucesivas, y en el cuarto trimestre de 2016 tuvimos un crecimiento muy sólido, cuando se expanden tanto la inversión como las exportaciones y el consumo. Pensamos que ése es el inicio de un proceso muy sostenido de crecimiento, que va ir ganando fuerza y tracción a lo largo de 2017”, expresó.

Ya en 2016, el Gobierno hablaba de una mejora a partir de determinados datos, como los despachos de cemento, que luego retro­cedieron y otros brotes verdes que se mar­chitaron antes de tomar un color definitivo. Ahora, Dujovne dijo que si uno mira los com­ponentes de la oferta y la demanda, lo que ve es que en este momento la expansión abarca “todos los componentes de la demanda agre­gada”. s