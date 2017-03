Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115013

La Apicc mantiene las expectativas

Precios Transparentes: opiniones encontradas al cumplirse un mes

Comerciantes minoristas, en clara oposición al programa.

Hoy se cumple un mes de la implementación en todo el país del programa Precios Trasparentes. En Corrientes las opiniones son al menos dispares entre los distintos sectores. Mientras algunos deciden ser más cautos al hablar del avance de la iniciativa y destacan que hay que darle tiempo, son los comerciantes minoristas quienes remarcan que la situación en preocupante, debido a la fuerte caída de las ventas ocasionada por las subas en lo que significa comprar por medio de la financiación. NORTE de Corrientes dialogó con varios comerciantes del centro capitalino y, en su gran mayoría, coincidieron en que la aplicación es dispar. “Cada vendedor está aplicando las directivas del programa como puede, desde el principio no hubo mucha información y eso confundió a todos, lo que sí se vio es que todos decidieron respetar el cambio de carteles con el precio de contado”, explicó Zulema, una vendedora de indumentaria femenina de la peatonal Junín. Entre los datos que se pudieron obtener se destaca que en el primer mes del programa muchos decidieron posponer las compras de productos caros, y la mayoría de las personas decidió sólo comprar aquello que le resulta indispensable. “Las ofertas, que estaban pensadas para alentar el fin de la temperada de verano, sobre todo en equipos de acondicionadores de aire, no tuvieron el efecto deseado y las ventas no están siendo como las del año pasado”, remarcaron desde una de las grandes cadenas de venta de electrodoméstico de la ciudad. Mientras, por la calle Yrigoyen los comerciantes remarcaron que las compras al contado se dieron en productos que no superan los $500. “La gente sabe que hay cambios, entra y pregunta mucho cual es costo con financiamiento, hace números y, si le resulta más económico el contado, espera el inicio del mes para ahorrar y poder adquirir”, contó Lisandro, quien se dedica a la venta de ropa masculina. Lo cierto es que los comerciantes pequeños aseguraron que, sin posibilidad de financiar y sin margen para las rebajas, ven un panorama al menos complicado frente a las ofertas que pueden realizar las grandes casas que, con mayor volumen de venta y por ende de ganancias, pueden pensar en ofrecer precios de contado más bajos. Si bien el programa indica que el precio que figura en góndola debe ser el costo de contado y, por ende, el más bajo al que puede acceder el consumidor, hay locales que deciden aplicar entre un 15 y un 20 por ciento de descuento si la compra es en efectivo. Por su parte, Carlos Vasallo, referente de la Asociación de la Producción Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), en contacto con este medio destacó que un mes es poco tiempo para hacer apreciaciones sobre la evolución del programa, y destacó que desde el sector se reunirán para analizar la situación, dentro de poco tiempo. s