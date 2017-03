Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/115020

Feriado largo en el Iberä y sin energÍa

Carlos Pellegrini: turistas reclaman por falta de servicios y rutas intransitables

La capacidad hotelera está cubierta al 100% en la localidad.

12

Persiste el reclamo por la falta de servicios básicos en la localidad de Carlos Pellegrini, portal de los Esteros del Iberá, un lugar turístico muy promocionado tanto a nivel nacional como internacional. En este caso, fueron los turistas quienes manifestaron su malestar a NORTE de Corrientes, por la intransitabilidad en la Ruta 40, de acceso al pueblo; los reiterados cortes de energía que padecieron este fin de semana largo y la inestabilidad en el servicio de Internet en la zona, dejándolos incomunicados. Cabe recordar que desde hace un año la Comuna espera el servicio gratuito de Internet. Al respecto, este diario pudo saber que la red ya está conectada, pero aún no fue puesta en marcha. Pese a todos estos inconvenientes, la capacidad hotelera en Carlos Pellegrini está cubierta al cien por ciento por el fin de semana largo de feriado de Carnaval, según señalaron los operadores turísticos de la zona. En este sentido, Juan Carlos, oriundo de la provincia de Buenos Aires, quien eligió los Esteros para descansar en el Iberá junto a su familia, contó a este matutino: “El sábado a la noche estuvimos sin energía, y recién este mediodía -por el domingo- recuperamos el servicio. El calor de Corrientes es agobiante y ya nos queremos ir, porque no lo soportamos y la luz va y viene. Se conectó el generador pero la demanda es tanta que no es suficiente”. Al mismo tiempo, agregó: “Según nos comentaron en el pueblo, este problema ya viene de largo tiempo y la semana pasada se agudizó por la caída de postes, por la tormenta que azotó la zona”. Las soluciones se demoran y toda la comunidad de Carlos Pellegrini aguarda la continuidad de las obras energéticas pendientes desde el año pasado para poder mejorar el servicio eléctrico; urge el recambio de los postes que traen el tendido a la localidad desde Mercedes, ya que debido a la antigüedad y la falta de mantenimiento del sistema, las tormentas fuertes tumban las estructuras de madera. En este caso, este diario pudo saber que los postes de hormigón ya se encuentran en la localidad desde el año pasado pero hasta el momento no avanzan con las obras de recambio para reforzar el tendido, recambio que evitaría en gran parte todos estos inconvenientes. Los pobladores de la zona reclaman el mantenimiento de la Ruta 40 de acceso a Carlos Pellegrini, obras que tampoco se realizan desde el tramo que viene desde Mercedes a Pellegrini, ni desde Pellegrini a Santo Tomé sobre la misma Ruta 40. Cabe recordar que aún falta que culminen las obras viales en el tramo de la Ruta 114 desde Carlos Pellegrini a la localidad de La Cruz.s